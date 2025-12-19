Карманная ракета: в Киеве заметили миниатюрный заряженный спорткар из Италии (фото)
В Киеве сфотографировали FIAT 500 2019 года в редком заряженном исполнении от Abarth. Компактный хэтчбек стартует до сотни за 7,3 с.
Миниатюрный заряженный хэтчбек Abarth 595 Turismo 70esimo Anniversario выпущен в 2019 году небольшой серией. Авто посвятили 70-летию Abarth. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Специалисты Abarth выполняют тюнинг FIAT 500 с середины 50-х годов. Abarth 595 Turismo они оснастили 1,4-литровым турбомотором на 165 л. с. и 230 Нм, а также добавили более громкий выхлоп.Важно
С роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с, а максимальная скорость составляет 218 км/ч. Кроме того, FIAT 500 Abarth получил спортивную подвеску и более эффективные тормоза.
Отличить Abarth 595 Turismo 70esimo Anniversario от стандартного FIAT 500 можно по расширенным крыльям, более массивным бамперам, обвесу, спойлеру и особым колесным дискам. Боковины украшает графика.
В салоне FIAT 500 Abarth установили спортивные руль и сиденья. Кроме того, на кузове и в интерьере появились особый декор и надписи 70esimo Anniversario.
