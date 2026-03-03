Новий заряджений Opel на 285 сил вперше помітили на дорогах (фото)
Новий Opel Corsa GSE сфотографували під час тестів. Заряджений хетчбек оснащений потужним електромотором.
Електромобіль Opel Corsa GSE проходить фінальні випробування і невдовзі буде представлений. Світили зарядженого хетчбека опублікувало видання Auto Express.
Opel Corsa GSE обклеїли камуфляжною плівкою, але видно, що він не надто зміниться зовні порівняно зі стандартною моделлю. Його видають агресивніші бампери, обвіс та оригінальні 18-дюймові диски, для яких встановили розширювачі арок.Важливо
Електромобіль Opel Corsa GSE отримає 285-сильний мотор, як і споріднені Opel Mokka GSE та Peugeot e-208 GTi. Він зможе розганятися до 100 км/год за 5,7 с, тобто буде найшвидшим серійним Opel.
Батарея ємністю 54 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 350 км. Заряджений хетчбек Opel також отримає самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску та більші гальма.
Крім того, на фото можна розгледіти спортивні сидіння у салоні. Також дещо змінять внутрішнє оздоблення. Ціна Opel Corsa GSE буде дещо нижчою, аніж у Mokka GSE, який коштує від 47 тис. євро.
