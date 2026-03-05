В Іспанії презентували яскравий спортивний електрокар із запасом ходу 600 км (фото)

У Барселоні представили новий CUPRA Born 2026. Стильний електромобіль доступний у версіях потужністю до 326 сил із запасом ходу до 600 км.

Електромобіль CUPRA Born пройшов модернізацію і невдовзі надійде в продаж. Його подробиці розкрили на сайті іспанського автовиробника.

Ззаду встановили нові ліхтарі Фото: Cupra

Новий CUPRA Born отримав змінену передню частину з більш вираженим "носом" та матричними фарами з оригінальним візерунком. Ззаду встановили нові ліхтарі, а логотип CUPRA отримав підсвічування. Топова версія VZ вирізняється агресивнішими бамперами та 20-дюймовими дисками замість стандартних 19-дюймових.

У салоні замінили кермо та збільшили цифрову панель приладів Фото: Cupra

У салоні CUPRA Born 2026 покращили оздоблення. Встановлені нове кермо та збільшений цифровий щиток приладів. Крім того, з'явилася нова мультимедійна система, а проєкція на лобове скло тепер має доповнену реальність. У топовій версії VZ встановлені спортивні крісла обшиті алькантарою.

Відео дня

Важливо

Джерело ендорфінів: тест-драйв нового CUPRA Formentor

Зі старту електромобіль CUPRA Born 2026 запропонують у трьох задньопривідних модифікаціях — на 190, 231 та 326 сил. Найпотужніший варіант стартує до 100 км/год за 5,6 с.

У версії VZ встановлені спортивні сидіння Фото: Cupra

190-сильна версія отримала батарею ємністю 58 кВт∙год, а дві інших — на 79 кВт∙год. Запас ходу становить 450 і 600 км, відповідно. Швидка зарядка потужністю 185 кВт на 80% займає 26-30 хвилин.

До речі, невдовзі електромобіль CUPRA Born отримає доступнішого молодшого брата Raval — його вже розсекретили.

Також Фокус розповідав про електричний заряджений хетчбек Opel на 285 сил.