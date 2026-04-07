Оптимальный выбор в 2026 году: британские эксперты определили лучшие электромобили (фото)
В Великобритании назвали лучшие электромобили 2026 года. В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий.
Лучшие электрокары 2026 года определило британское издание Auto Express. Эксперты отобрали пять лучших моделей, а также лидеров в разных классах.
Лучшие электромобили современности выбрали по результатам десятков тест-драйвов, которые позволили выявить плюсы и минусы новых моделей. Конечно же, принимались во внимание их запас хода и скорость зарядки, а также стоимость, практичность, технологии и управляемость.
Лучший новый электромобиль — кроссовер Skoda Enyaq, который также стал автомобилем 2025 года по версии Auto Express. Также высокие оценки получил новый BMW iX3.
Топ 5 лучших электрокаров 2026 года — рейтинг Auto Express:
- Skoda Enyaq.
- BMW iX3.
- Renault 5.
- FIAT Grande Panda.
- Renault 4.
Кроме того, выбрали лучшие электромобили в различных категориях:
- лучший семейный электромобиль — Skoda Enyaq;
- лучший доступный электромобиль — FIAT Grande Panda;
- лучший городской электромобиль — Renault 5;
- лучший электрокар с большим запасом хода — Mercedes CLA;
- лучший электрокроссовер с большим запасом хода — Tesla Model Y;
- лучший семиместный электрокар — Volkswagen ID.Buzz;
- лучший премиальный электромобиль — BMW iX3.
