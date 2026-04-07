Оптимальный выбор в 2026 году: британские эксперты определили лучшие электромобили (фото)

В Великобритании назвали лучшие электромобили 2026 года. В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий.

Лучшие электрокары 2026 года определило британское издание Auto Express. Эксперты отобрали пять лучших моделей, а также лидеров в разных классах.

Лучшие электромобили современности выбрали по результатам десятков тест-драйвов, которые позволили выявить плюсы и минусы новых моделей. Конечно же, принимались во внимание их запас хода и скорость зарядки, а также стоимость, практичность, технологии и управляемость.

Лучший новый электромобиль — кроссовер Skoda Enyaq, который также стал автомобилем 2025 года по версии Auto Express. Также высокие оценки получил новый BMW iX3.

Топ 5 лучших электрокаров 2026 года — рейтинг Auto Express:

Skoda Enyaq. BMW iX3. Renault 5. FIAT Grande Panda. Renault 4.

Кроме того, выбрали лучшие электромобили в различных категориях:

лучший семейный электромобиль — Skoda Enyaq;

лучший доступный электромобиль — FIAT Grande Panda;

лучший городской электромобиль — Renault 5;

лучший электрокар с большим запасом хода — Mercedes CLA;

лучший электрокроссовер с большим запасом хода — Tesla Model Y;

лучший семиместный электрокар — Volkswagen ID.Buzz;

лучший премиальный электромобиль — BMW iX3.

