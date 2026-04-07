Оптимальний вибір у 2026 році: британські експерти визначили найкращі електромобілі (фото)

У Великій Британії назвали найкращі електромобілі 2026 року. До рейтингу потрапили моделі різних класів та цінових категорій.

Кращі електрокари 2026 року визначило британське видання Auto Express. Експерти відібрали п'ять найкращих моделей, а також лідерів у різних класах.

Найкращі електромобілі сучасності вибрали за результатами десятків тест-драйвів, які дозволили виявити плюси та мінуси нових моделей. Звісно ж, бралися до уваги їх запас ходу та швидкість зарядки, а також вартість, практичність, технології та керованість.

FIAT Grande Panda
Renault 5
Tesla Model Y
Volkswagen ID.Buzz
BMW iX3
Mercedes CLA

Кращий новий електромобіль — кросовер Skoda Enyaq, який також став автомобілем 2025 року за версією Auto Express. Також високі оцінки отримав новий BMW iX3.

Топ 5 найкращих електрокарів 2026 року — рейтинг Auto Express:

Skoda Enyaq. BMW iX3. Renault 5. FIAT Grande Panda. Renault 4.

Крім того, обрали найкращі електромобілі в різних категоріях:

найкращий сімейний електромобіль — Skoda Enyaq;

найкращий доступний електромобіль — FIAT Grande Panda;

найкращий міський електромобіль — Renault 5;

кращий електрокар із великим запасом ходу — Mercedes CLA;

кращий електрокросовер із великим запасом ходу — Tesla Model Y;

кращий семимісний електрокар — Volkswagen ID.Buzz;

найкращий преміальний електромобіль — BMW iX3.

