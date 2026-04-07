Оптимальний вибір у 2026 році: британські експерти визначили найкращі електромобілі (фото)

Skoda Elroq 2026
Skoda Elroq став кращим електрокаром 2026 року | Фото: Skoda

У Великій Британії назвали найкращі електромобілі 2026 року. До рейтингу потрапили моделі різних класів та цінових категорій.

Кращі електрокари 2026 року визначило британське видання Auto Express. Експерти відібрали п'ять найкращих моделей, а також лідерів у різних класах.

Найкращі електромобілі сучасності вибрали за результатами десятків тест-драйвів, які дозволили виявити плюси та мінуси нових моделей. Звісно ж, бралися до уваги їх запас ходу та швидкість зарядки, а також вартість, практичність, технології та керованість.

FIAT Grande Panda
FIAT Grande Panda
Фото: Fiat
Renault 5
Renault 5
Фото: Renault
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Фото: Tesla
Volkswagen ID.Buzz
Volkswagen ID.Buzz
BMW iX3
BMW iX3
Фото: BMW
Mercedes CLA
Mercedes CLA
Фото: Mercedes-Benz
FIAT Grande Panda
Renault 5
Tesla Model Y
Volkswagen ID.Buzz
BMW iX3
Mercedes CLA

Кращий новий електромобіль — кросовер Skoda Enyaq, який також став автомобілем 2025 року за версією Auto Express. Також високі оцінки отримав новий BMW iX3.

Топ 5 найкращих електрокарів 2026 року — рейтинг Auto Express:

  1. Skoda Enyaq.
  2. BMW iX3.
  3. Renault 5.
  4. FIAT Grande Panda.
  5. Renault 4.
Вибір автолюбителів та експертів: оголошено кращі авто 2026 року в Україні (фото)
Вибір автолюбителів та експертів: оголошено кращі авто 2026 року в Україні (фото)

Крім того, обрали найкращі електромобілі в різних категоріях:

  • найкращий сімейний електромобіль — Skoda Enyaq;
  • найкращий доступний електромобіль — FIAT Grande Panda;
  • найкращий міський електромобіль — Renault 5;
  • кращий електрокар із великим запасом ходу — Mercedes CLA;
  • кращий електрокросовер із великим запасом ходу — Tesla Model Y;
  • кращий семимісний електрокар — Volkswagen ID.Buzz;
  • найкращий преміальний електромобіль — BMW iX3.

Раніше назвали найкращі авто у світі за 2026 рік і серед них домінують електрокари.

Також Фокус писав, що німецькі експерти визначили кращі вживані авто віком 3 роки.