Яскравий і недорогий: в Іспанії дебютував молодіжний електромобіль за 26 000 євро (відео)

У Барселоні презентували новий CUPRA Raval. Недорогий компактний електрокар стартує до сотні за 6,8 с і має запас ходу до 450 км.

Ціна CUPRA Raval стартує з 26 000 євро, а продажі моделі на європейському ринку почнуться з літа. Про це повідомляється на офіційному сайті іспанського автовиробника.

Дизайн CUPRA Raval 2026

Компактний електромобіль CUPRA Raval зовні мало відрізняється від передсерійного концепту. У нього яскравий дизайн з клиноподібнним силуетом, рельєфними боковинами та вираженим "носом". Розкосі фари поєднуються з широким повітрозабірником у бампері, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. Для авто доступні матричні фари, матове забарвлення та колісні диски діаметром 17-19 дюймів.

Хетчбек В-класу став першою моделлю, збудованою на електричній платформі MEB+, яку також використовуватимуть нові Volkswagen ID.Polo та Skoda Epiq.

Запас ходу CUPRA Raval сягає 450 км

Габарити CUPRA Raval 2026:

довжина – 4046 мм;

ширина – 1784 мм;

висота – 1518 мм;

колісна база – 2600 мм.

Салон і комплектація CUPRA Raval 2026

Інтер'єр витриманий у традиційному стилі CUPRA зі вставками мідного кольору, передбачене й адаптивне підсвічування. В оздобленні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки, причому один із варіантів тканини схожий до тої, яку використовують у бігових кросівках.

На передній панелі встановлено два екрани

Електрокар отримав 10,25-дюймовий цифровий щиток приладів та великий 12,9-дюймовий тачскрін, повернутий до водія. Мультимедійна система базується на Android.

Для CUPRA Raval 2026 пропонують кілька варіантів спортивних сидінь, серед яких і справжні "ковші" у спортивному варіанті VZ. Компактний міський хетчбек має великий 441-літровий багажник.

Для хетчбека доступні кілька варіантів спортивних крісел

Базова комплектація CUPRA Raval включає двозонний клімат-контроль, камеру та парктронік. Серед додаткового обладнання є панорамний дах, цифровий ключ (доступ зі смартфону), камери кругового огляду, електропривід сидінь, підігрів крісел і керма, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням та акустика Sennheiser із 12 динаміками.

Електромобіль CUPRA Raval, характеристики

Новий CUPRA Raval зі старту запропонують у чотирьох передньопривідних модифікаціях:

Raval — 116 к. с., батарея ємністю 37 кВт∙год (LFP), запас ходу 300 км;

Raval Plus — 135 к. с., батарея ємністю 37 кВт∙год (LFP), запас ходу 300 км;

Endurance — 211 к. с., батарея ємністю 52 кВт∙год (NMC), запас ходу 450 км;

VZ — 226 к. с., батарея ємністю 52 кВт∙год (NMC), запас ходу 400 км.

Об'єм багажника становить 441 л

Найпотужніший електромобіль CUPRA Raval VZ здатен розігнатися до 100 км/год за 6,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км/год. До того ж, цей варіант отримав електронний диференціал, ширші шини та спортивну підвіску DCC з адаптивними амортизаторами, а його систему стабілізації можна відімкнути.

Електрокар CUPRA Raval підтримує швидку зарядку потужністю до 105 кВт. У такому режимі поповнити заряд на 80% можна за 23-24 хвилини. Рекуперативне гальмування доповнили режимом їзди з однією педаллю.

