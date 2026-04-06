Электрокар Tesla проехал более 600 000 км за 7 лет: как он выглядит (видео)

Обнаружен электромобиль Tesla Model 3 с пробегом более 600 000 км. Седан нуждается в ремонте, а его батарея деградировала.

Tesla Model 3 2019 года с пробегом 609,8 тыс. км нашли в Канаде. Об авто рассказали блогеры с Youtube-канала Drive Protected, которые решили приобрести его.

Цена Tesla Model 3 составила 12 000 канадских долларов ($8000). Ее пробег — рекордный для конкретно этой модели, хотя есть электромобиль Tesla Model S, который преодолел почти 2 миллиона километров. Электрокар активно эксплуатировали и очевидно часто заряжали на скоростных станциях.

Именно поэтому батарея Tesla Model 3 существенно деградировала и при заряде 33% запас хода составляет всего 83 км. Впрочем, она не утратила способность быстро заряжаться на станциях Supercharger. Тормоза Tesla Model 3 исправны, а вот подвеска нуждается в ремонте.

Tesla Model 3 нуждается в ремонте на $15 000

На порогах кузова местами есть ржавчина, а на бампере — повреждения. Кроме того, электрокару необходимы ремонт системы охлаждения и сенсоров контроля давления в шинах, а также замена салонного фильтра. На устранение всех неисправностей необходимо потратить примерно 15 000 долларов.

