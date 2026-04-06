Электрокар Tesla проехал более 600 000 км за 7 лет: как он выглядит (видео)

тесла модел 3
Tesla Model 3 2019 года преодолела 600 000 км | Фото: скриншот / YouTube

Обнаружен электромобиль Tesla Model 3 с пробегом более 600 000 км. Седан нуждается в ремонте, а его батарея деградировала.

Tesla Model 3 2019 года с пробегом 609,8 тыс. км нашли в Канаде. Об авто рассказали блогеры с Youtube-канала Drive Protected, которые решили приобрести его.

Цена Tesla Model 3 составила 12 000 канадских долларов ($8000). Ее пробег — рекордный для конкретно этой модели, хотя есть электромобиль Tesla Model S, который преодолел почти 2 миллиона километров. Электрокар активно эксплуатировали и очевидно часто заряжали на скоростных станциях.

Важно
Электромобиль Tesla проехал от Тихого до Атлантического океана на автопилоте (фото)
Электромобиль Tesla проехал от Тихого до Атлантического океана на автопилоте (фото)

Именно поэтому батарея Tesla Model 3 существенно деградировала и при заряде 33% запас хода составляет всего 83 км. Впрочем, она не утратила способность быстро заряжаться на станциях Supercharger. Тормоза Tesla Model 3 исправны, а вот подвеска нуждается в ремонте.

Tesla Model 3
Tesla Model 3 нуждается в ремонте на $15 000
На порогах кузова местами есть ржавчина, а на бампере — повреждения. Кроме того, электрокару необходимы ремонт системы охлаждения и сенсоров контроля давления в шинах, а также замена салонного фильтра. На устранение всех неисправностей необходимо потратить примерно 15 000 долларов.

Между прочим, недавно обнаружили знаменитый седан Mercedes W124 с пробегом более 1,6 миллиона километров. Он до сих пор ездит.

Также Фокус рассказывал о Skoda Superb с пробегом почти миллион километров.