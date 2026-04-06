Електрокар Tesla проїхав понад 600 000 км за 7 років: як він виглядає (відео)

Виявлено електромобіль Tesla Model 3 із пробігом понад 600 000 км. Седан потребує ремонту, а його батарея деградувала.

Tesla Model 3 2019 року з пробігом 609,8 тис. км знайшли в Канаді. Про авто розповіли блогери з Youtube-каналу Drive Protected, які вирішили придбати його.

Ціна Tesla Model 3 склала 12 000 канадських доларів ($8000). Її пробіг — рекордний для конкретно цієї моделі, хоча є електромобіль Tesla Model S, який подолав майже 2 мільйони кілометрів. Електрокар активно експлуатували і очевидно часто заряджали на швидкісних станціях.

Важливо

Саме тому батарея Tesla Model 3 суттєво деградувала і при заряді 33% запас ходу становить усього 83 км. Утім, вона не втратила здатність швидко заряджатися на станціях Supercharger. Гальма Tesla Model 3 справні, а от підвіска потребує ремонту.

Відео дня

Tesla Model 3 потребує ремонту на $15 000

На порогах кузова місцями є іржа, а на бампері – пошкодження. Крім того, електрокару необхідні ремонт системи охолодження і сенсорів контролю тиску в шинах, а також заміна салонного фільтра. На усунення всіх несправностей необхідно витратити приблизно 15 000 доларів.

