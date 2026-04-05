Німецька якість: на аукціон виставили Mercedes W124 із пробігом понад 1,6 млн км (фото)

У США на аукціоні продається Mercedes-Benz W124 1991 року, який продемонстрував феноменальну витривалість. Авто подолало понад 1,6 мільйона кілометрів.

Точний пробіг Mercedes W124 не відомий, оскільки його одометр обнулився після досягнення позначки в мільйон миль (1 609 000 км) у 2017 році. Авто продовжує їздити. Про нього розповіли на сайті аукціону Cars and Bids.

Фарба на кузові місцями облізла Фото: Cars and Bids

Цей Mercedes 300D W124 зі штату Теннессі з 1991 по 2021 рік перебував у одних руках. Перший власник придбав його за $41 400, а комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль, люк, електропривід сидінь та радіо Becker. Пізніше доставили Bluetooth та безключовий доступ.

Під капотом Mercedes 300D встановлено 2,5-літровий п'ятициліндровий турбодизель на 122 к. с., який є одним із найнадійніших двигунів у історії. Для нього мільйон кілометрів — не проблема. У парі з ним працює 4-ступінчастий автомат.

Салон добре зберігся і лише на сидінні водія є потертості Фото: Cars and Bids

В авто облізла фарба, пошкоджений передній бампер, а в колісних арках з'явилася іржа. Салон зберігся краще і великий пробіг Mercedes W124 видає хіба потерте водійське крісло. Також продавець повідомляє, що круїз-контроль несправний.

Славетна Мерседес: 125 років тому маленька дівчинка подарувала своє ім'я знаменитій марці

Силовий агрегат Mercedes 300D рідний, проте за час експлуатації чимало деталей авто замінили. Зокрема, у 2021 році поміняли підрамники та турбіну, а в 2024 — мотор вентилятора пічки, термостат, водяний насос, повітряний фільтр та шланг радіатора.

2,5-літровий турбодизель отримав нову турбіну і справно працює Фото: Cars and Bids

Примітно, що для Mercedes W124 такий пробіг не є рекордним. Модель славиться своєю надійністю та довговічністю, а одне таке авто подолало навіть 3,4 млн км.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий Mercedes W124 в Україні за $130 000.

Також ми писали про серійний шестидверний Mercedes W124.