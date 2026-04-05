Немецкое качество: на аукцион выставили Mercedes W124 с пробегом более 1,6 млн км (фото)
В США на аукционе продается Mercedes-Benz W124 1991 года, который продемонстрировал феноменальную выносливость. Авто преодолело более 1,6 миллиона километров.
Точный пробег Mercedes W124 не известен, так как его одометр обнулился после достижения отметки в миллион миль (1 609 000 км) в 2017 году. Авто продолжает ездить. О нем рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.
Этот Mercedes 300D W124 из штата Теннесси с 1991 по 2021 год находился в одних руках. Первый владелец приобрел его за $41 400, а комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, люк, электропривод сидений и радио Becker. Позже доставили Bluetooth и бесключевой доступ.
Под капотом Mercedes 300D установлен 2,5-литровый пятицилиндровый турбодизель на 122 л. с., который является одним из самых надежных двигателей в истории. Для него миллион километров — не проблема. В паре с ним работает 4-ступенчатый автомат.
У авто облезла краска, поврежден передний бампер, а в колесных арках появилась ржавчина. Салон сохранился лучше и большой пробег Mercedes W124 выдает разве потертое водительское кресло. Также продавец сообщает, что круиз-контроль неисправен.Важно
Силовой агрегат Mercedes 300D родной, однако за время эксплуатации немало деталей авто заменили. В частности, в 2021 году поменяли подрамники и турбину, а в 2024 — мотор вентилятора печки, термостат, водяной насос, воздушный фильтр и шланг радиатора.
Примечательно, что для Mercedes W124 такой пробег не является рекордным. Модель славится своей надежностью и долговечностью, а одно такое авто преодолело даже 3,4 млн км.
