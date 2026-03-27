Електромобіль Tesla проїхав від Тихого до Атлантичного океану на автопілоті (фото)

Американець Девід Мосс перетнув США із заходу на схід на своїй Tesla Model 3. Електрокар увесь час їхав на автопілоті.

Електромобіль Tesla Model 3 здійснив трансконтинентальний автопробіг протяжністю 4396 км без жодного втручання водія. Про це повідомляється на сайті Tesla.

Девід Мосс стартував у Лос-Анджелесі, а фінішував у місті Мертл-Біч у Південній Кароліні. Таким чином він зміг перетнути Північну Америку, проїхавши від Тихого океану до Атлантичного.

Поїздка тривала 2 дні та 20 годин Фото: Tesla

Уся поїздка тривала 2 дні та 20 годин і за цей час американець жодного разу не взяв керування електрокаром Tesla Model 3 на себе. Седан пересувався на автопілоті, а водій лише стежив за дорогою, як того вимагає система автономного руху Tesla Full Self Driving (FSD).

Відео дня

Важливо

Девід Мосс розповів, що активно використовує автопілот Tesla FSD у щоденних поїздках і вже проїхав у такому режимі майже 21 тис. км. За його словами, система його ніколи не підводила, хоча в інших водіїв помилки автопілота фіксувалися часто і це навіть призводило до численних ДТП. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) навіть почала розслідування інцидентів із Tesla FSD.

