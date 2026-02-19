Tesla почала виробництво безпілотних авто, проте не може їх продавати: чому
Безпілотне таксі Tesla Cybercab надійшло у виробництво, проте у вільному продажу електрокар з’явиться нескоро.
Перший серійний електромобіль Tesla Cybercab зібрали на підприємстві в місті Остін (штат Техас), проте поки модель не можуть вивести на ринок. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Річ у тім, що повністю автономне таксі Tesla Cybercab наразі не допущене до повноцінної експлуатації на дорогах загального користування. Безпілотне авто отримало дозвіл на тестові заїзди лише в Техасі, проте навіть вони відбуваються із обмеженнями.
Зокрема, у січні провели демонстраційні поїздки Tesla Cybercab для інфлюенсерів, проте у кожному авто перебував оператор, який за потреби мав активувати екстрену зупинку.
Електромобіль Tesla Cybercab не має керма, педалей чи інших традиційних органів управління – Ілон Маск вважає, що з автопілотом 4-го рівня вони не потрібні. Це, звісно, ускладнює та затримує сертифікацію авто.
Саме через це безпілотна Tesla Cybercab не може надійти у продаж і навіть служби таксі не можуть її придбати. Маск вважає, що зможе сертифікувати модель до 2027 року і вона надійде у продаж за ціною до $30 000.
Підприємство в Остіні розраховане на випуск до 2 мільйонів Cybercab, проте поки питання із сертифікацією не вирішать, про масове виробництво Tesla Cybercab й мови не може бути.
Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво повернули найнадійніше авто всіх часів.
Також ми писали, що безпілотні Toyota почали обслуговувати аеропорт Токіо.