Безпілотні авто Toyota почали обслуговувати аеропорт у Японії (фото)

Аеропорт Ханеда в Токіо запустив у регулярну експлуатацію службові безпілотні автомобілі. Їх розробили спеціалісти Toyota.

В аеропорту Токіо почали курсувати перші у світі безпілотні багажні тягачі Toyota. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Безпілотні авто почали курсувати в аеропрту Токіо Фото: Toyota

Партію безпілотних авто поставив підрозділ Toyota Industries, а розробили їх у співробітництві з авіакомпанією All Nippon Airways. Вони перевозять багаж для внутрішніх рейсів Японією та експлуатуються на 1,5-кілометровому маршруті між терміналами та вантажним ангаром.

Із грудня працювати почали три безпілотні електромобілі Toyota. Ще три авто додадуть у березні 2026 року.

Безпілотники Toyota отримали автопілот четвертого рівня з набором датчиків, камер та лідаром (лазерним дальноміром), тому здатні працювати повністю автономно та оминати перешкоди на дорозі. Утім, кабіну водія і органи управління все ж залишили, що дозволяє за потреби посадити за кермо водія.

У кабіні залишили органий управління Фото: Toyota

У безпілотному режимі електричні тягачі Toyota можуть розвивати 15 км/год та буксирувати причепи з багажем вагою до 13 тонн. Із водієм за кермом максимальна швидкість зростає до 25 км/год, а а навантаження – до 27 тонн.

