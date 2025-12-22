Беспилотные авто Toyota начали обслуживать аэропорт в Японии (фото)

Аэропорт Ханэда в Токио запустил в регулярную эксплуатацию служебные беспилотные автомобили. Их разработали специалисты Toyota.

В аэропорту Токио начали курсировать первые в мире беспилотные багажные тягачи Toyota. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Беспилотные авто начали курсировать в аэропорту Токио Фото: Toyota

Партию беспилотных авто поставило подразделение Toyota Industries, а разработали их в сотрудничестве с авиакомпанией All Nippon Airways. Они перевозят багаж для внутренних рейсов по Японии и эксплуатируются на 1,5-километровом маршруте между терминалами и грузовым ангаром.

С декабря работать начали три беспилотных электромобиля Toyota. Еще три авто добавят в марте 2026 года.

Важно

Беспилотники Toyota получили автопилот четвертого уровня с набором датчиков, камер и лидаром (лазерным дальномером), поэтому способны работать полностью автономно и обходить препятствия на дороге. Впрочем, кабину водителя и органы управления все же оставили, что позволяет при необходимости посадить за руль водителя.

В кабине оставили орган управления Фото: Toyota

В беспилотном режиме электрические тягачи Toyota могут развивать 15 км/ч и буксировать прицепы с багажом весом до 13 тонн. С водителем за рулем максимальная скорость возрастает до 25 км/ч, а а нагрузка — до 27 тонн.

