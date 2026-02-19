Tesla начала производство беспилотных авто, однако не может их продавать: почему

Беспилотное такси Tesla Cybercab поступило в производство, однако в свободной продаже электрокар появится нескоро.

Первый серийный электромобиль Tesla Cybercab собрали на предприятии в городе Остин (штат Техас), однако пока модель не могут вывести на рынок. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Tesla пока не может перейти к массовому производству Cybercab Фото: Tesla

Дело в том, что полностью автономное такси Tesla Cybercab пока не допущено к полноценной эксплуатации на дорогах общего пользования. Беспилотное авто получило разрешение на тестовые заезды только в Техасе, однако даже они проходят с ограничениями.

В частности, в январе провели демонстрационные поездки Tesla Cybercab для инфлюенсеров, однако в каждом авто находился оператор, который при необходимости должен был активировать экстренную остановку.

Відео дня

Электрокар Tesla Cybercab еще не прошел сертификацию Фото: Tesla

Электромобиль Tesla Cybercab не имеет руля, педалей или других традиционных органов управления — Илон Маск считает, что с автопилотом 4-го уровня они не нужны. Это, конечно, усложняет и задерживает сертификацию авто.

Важно

Не прошло и 10 лет: Tesla начинает полноценное производство грузовика Semi (фото)

Именно поэтому беспилотная Tesla Cybercab не может поступить в продажу и даже службы такси не могут ее приобрести. Маск считает, что сможет сертифицировать модель до 2027 года и она поступит в продажу по цене до $30 000.

Tesla Cybercab будет стоить до $30 000 Фото: Tesla

Предприятие в Остине рассчитано на выпуск до 2 миллионов Cybercab, однако пока вопрос с сертификацией не решат, о массовом производстве Tesla Cybercab и речи не может быть.

Ранее Фокус сообщал, что в производство вернули самое надежное авто всех времен.

Также мы писали, что беспилотные Toyota начали обслуживать аэропорт Токио.