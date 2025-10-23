Новий Cadillac Escalade дозволить водіям не стежити за дорогою і дивитися фільми в авто

General Motors розробляє інноваційний автопілот третього рівня. Першим його отримає електромобіль Cadillac Esclade IQ.

Наступне покоління автопілоту Super Cruise дебютує на оновленому Cadillac Escalade IQ у 2028 році. Про це повідомляється на офіційному сайті General Motors.

Новий автопілот Super Cruise матиме третій рівень автономності. Це значить, що водій зможе не лише не тримати руки на кермі, але й не стежити за дорогою. Наприклад, можна буде дивитися фільм на центральному екрані.

В автономному режимі Cadillac Escalade IQ вмикатиме бірюзове підсвічування Фото: General Motors

Поки що схожу систему автономного руху мають лише нові Mercedes-Benz, але діє вона виключно на автомагістралях та автобанах. Спеціально для неї Cadillac Escalade IQ отримає нову комп'ютерну архітектуру зі штучним інтелектом на базі Google Gemini.

Автопілот General Motors також матиме низку обмежень. По-перше, спочатку він діятиме на окремих дорогах у Північній Америці, які система вже "вивчила". Зараз у базі даних Super Cruise нинішнього покоління — майже мільйон кілометрів доріг у США та Канаді. Поки що автопілот третього рівня ще не легалізований у Штатах, але в General Motors сподіваються, що до 2028 року його дозволять.

По-друге, у складних ситуаціях авто все ж може попросити водія взяти керування на себе. Якщо він цього не зробить, то машина зупиниться на узбіччі. Також повідомляється, що електромобіль Cadillac Escalade IQ в автономному режимі вмикатиме бірюзове підсвічування на кузові, аби попередити водіїв інших машин.

Нинішнє покоління Super Cruise відповідає другому рівню автономності і є одною з найбезпечніших систем напівавтономного руху. Водії сумарно подолали вже понад 1,1 мільярда кілометрів з нею і не зафіксовано жодної ДТП із вини Super Cruise.

