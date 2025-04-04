Новий Mercedes S-Class 2025 дозволяє водієві дивитися кіно на автобані

Седан Mercedes S-Class пройшов оновлення і отримав інноваційний автопілот, який дозволяє не стежити за дорогою.

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Mercedes-Benz суттєво вдосконалив систему автономного руху Drive Pilot і седан S-Class став першою моделлю, який її отримав. Передусім, збільшили максимальну швидкість авто на автопілоті з 60 до 95 км/год.

Автопілот дозволяє водієві не стежити за дорогою і дивитися відео Фото: Mercedes-Benz

Отже, новий Mercedes S-Class W223 здатен тепер автономно пересуватися по трасі чи автобану. Водію при цьому не обов’язково тримати руки на кермі чи навіть стежити за дорогою.

Мало того, Drive Pilot дозволяє водієві в цей час дивитися кіно чи читати новини в інтернеті. Утім, за потреби в крайньому випадку автопілот сигналізуватиме, що треба взяти управління авто на себе.

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Система Drive Pilot – перший у світі автопілот третього рівня. Вона оснащена 35 різними сенсорами, а також камерами, радаром і лідаром (лазерним дальноміром). Також для неї розробили штучний інтелект. Для довідки: автопілот Tesla відносять до другого рівня і лідару він не має.

Наразі новий функціонал Drive Pilot доступний лише в ЄС. Утім, в Mercedes-Benz поступово розширюють перелік доріг, де працюватиме автопілот.

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