Новый Mercedes S-Class 2025 позволяет водителю смотреть кино на автобане

Седан Mercedes S-Class прошел обновление и получил инновационный автопилот, который позволяет не следить за дорогой.

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Mercedes-Benz существенно усовершенствовал систему автономного движения Drive Pilot и седан S-Class стал первой моделью, которая ее получила. В первую очередь, увеличили максимальную скорость авто на автопилоте с 60 до 95 км/ч.

Автопилот позволяет водителю не следить за дорогой и смотреть видео Фото: Mercedes-Benz

Итак, новый Mercedes S-Class W223 способен теперь автономно передвигаться по трассе или автобану. Водителю при этом не обязательно держать руки на руле или даже следить за дорогой.

Мало того, Drive Pilot позволяет водителю в это время смотреть кино или читать новости в интернете. Впрочем, при необходимости в крайнем случае автопилот будет сигнализировать, что надо взять управление авто на себя.

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Система Drive Pilot — первый в мире автопилот третьего уровня. Она оснащена 35 различными сенсорами, а также камерами, радаром и лидаром (лазерным дальномером). Также для нее разработали искусственный интеллект. Для справки: автопилот Tesla относят ко второму уровню и лидара у него нет.

На данный момент новый функционал Drive Pilot доступен только в ЕС. Впрочем, в Mercedes-Benz постепенно расширяют перечень дорог, где будет работать автопилот.

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