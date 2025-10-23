Новый Cadillac Escalade позволит водителям не следить за дорогой и смотреть фильмы в авто

General Motors разрабатывает инновационный автопилот третьего уровня. Первым его получит электромобиль Cadillac Esclade IQ.

Следующее поколение автопилота Super Cruise дебютирует на обновленном Cadillac Escalade IQ в 2028 году. Об этом сообщается на официальном сайте General Motors.

Новый автопилот Super Cruise будет иметь третий уровень автономности. Это значит, что водитель сможет не только не держать руки на руле, но и не следить за дорогой. Например, можно будет смотреть фильм на центральном экране.

В автономном режиме Cadillac Escalade IQ будет включать бирюзовую подсветку Фото: General Motors

Пока похожую систему автономного движения имеют только новые Mercedes-Benz, но действует она исключительно на автомагистралях и автобанах. Специально для нее Cadillac Escalade IQ получит новую компьютерную архитектуру с искусственным интеллектом на базе Google Gemini.

Автопилот General Motors также будет иметь ряд ограничений. Во-первых, сначала он будет действовать на отдельных дорогах в Северной Америке, которые система уже "изучила". Сейчас в базе данных Super Cruise нынешнего поколения — почти миллион километров дорог в США и Канаде. Пока автопилот третьего уровня еще не легализован в Штатах, но в General Motors надеются, что к 2028 году его разрешат.

Во-вторых, в сложных ситуациях авто все же может попросить водителя взять управление на себя. Если он этого не сделает, то машина остановится на обочине. Также сообщается, что электромобиль Cadillac Escalade IQ в автономном режиме будет включать бирюзовую подсветку на кузове, чтобы предупредить водителей других машин.

Нынешнее поколение Super Cruise соответствует второму уровню автономности и является одной из самых безопасных систем полуавтономного движения. Водители суммарно преодолели уже более 1,1 миллиарда километров с ней и не зафиксировано ни одного ДТП по вине Super Cruise.

