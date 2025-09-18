Направил электрокар под поезд: в автопилоте Tesla обнаружили опасный дефект (видео)

Автопилот Tesla имеет серьезный недостаток. Он "не видит" железнодорожные переезды, что уже привело к столкновению с поездом.

Опасный баг автопилота Tesla Full-Self Driving проявляется довольно часто. Об этом свидетельствует расследование американского телеканала NBC News.

Оказалось, что автопилот Tesla очень часто не распознает железнодорожные переезды или сигнализацию и не останавливает электрокар. Выявлено более 40 случаев жалоб на этот дефект в интернете, а шестеро владельцев Tesla лично подтвердили подобные случаи журналистам.

Мало того, уже зафиксировано ДТП на железнодорожном переезде. В июне электромобиль Tesla Model 3 на автопилоте не остановился и выехал на пути, где в него врезался поезд. К счастью никто не погиб.

Один из владельцев электрокара продемонстрировал опасный баг автопилота журналистам на камеру. Его Tesla Model Y не остановилась перед шлагбаумом на железнодорожном переезде и водителю пришлось самому тормозить.

В Национальной ассоциации безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщили, что знакомы с ситуацией и общаются по этой теме с Tesla. Эксперты считают, что автопилот Tesla не научили распознавать железнодорожные переезды, светофорные сигналы и поезда.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla заплатит 242 миллиона долларов компенсации за смертельное ДТП, вызванное автопилотом. Автопроизводитель пытался скрыть причины аварии.

Также мы рассказывали, что в Киеве после ДТП ущент сгорел электромобиль Tesla.