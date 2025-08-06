Скрыли причины ДТП: Tesla заплатит $242 миллиона за смертельную аварию

Tesla должна заплатить 242,5 миллиона долларов компенсации семье жертвы и пострадавшему в ДТП, которое произошло из-за неисправности автопилота. Американский автопроизводитель пытался скрыть доказательства по делу.

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Федеральный суд в США поставил точку в деле о ДТП, которое произошло 25 апреля 2019 года во Флориде. Тогда Tesla Model S на автопилоте врезалась в припаркованное на обочине авто, из-за чего погибла женщина, а мужчина получил тяжелые травмы. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Владелец Tesla Джордж МакГи сообщил, что двигался на автопилоте и отвлекся от дороги из-за того, что его телефон упал на пол. В этот момент электрокар на скорости 100 км/ч врезался в припаркованный Chevrolet Tahoe.

В ДТП погибла женщина, а ее парень получил тяжелые травмы Фото: autoevolution.com

От удара водитель Chevrolet Дилон Ангуло, который был рядом с авто, получил многочисленные переломы, а его девушку Набель Бенавидес Леон отбросило на 23 метра и она умерла по дороге в больницу.

Сообщается, что в Tesla пытались с самого начала снять с себя ответственность за аварию. Сначала представители автопроизводителя указывали на то, что Tesla Model S превысила скорость (в том месте было ограничение 90 км/ч), затем утверждали, что водитель якобы случайно нажал на педаль газа, чем деактивировал автопилот.

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Когда же следователи запросили данные о работе автопилота с авто, то представители Tesla помогли им оформить запрос на получение информации таким образом, чтобы получить второстепенные данные.

Однако через 5 лет после аварии независимый эксперт по расследованию ДТП смог получить определенные данные с компьютера Tesla. Оказалось, что всего через 3 минуты после инцидента информация о нем и видео с камер электрокара были отосланы на сервер Tesla.

После такого разоблачения Tesla была вынуждена предоставить эти данные, которые показали, что водитель электромобиля не касался руля или педалей и автопилот постоянно был включен. Именно поэтому присяжные признали, что треть вины в ДТП лежит на Tesla и присудили немалую компенсацию.

Сообщается, что сейчас автопилот Tesla является причиной сотен ДТП, в которых уже погиб 51 человек. Из-за многочисленных жертв в США начали федеральное расследование.

Между прочим, недавно автопилот Tesla вызвал еще одну серьезную аварию в США.

Также Фокус писал, что в Украине пострадал в ДТП пикап Tesla Cybertruck.