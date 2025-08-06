Приховали причини ДТП: Tesla заплатить $242 мільйони за смертельну аварію

Tesla повинна заплатити 242,5 мільйона доларів компенсації родині жертви та постраждалому в ДТП, яка сталася через несправність автопілота. Американський автовиробник намагався приховати докази у справі.

Related video

Федеральний суд у США поставив крапку у справі про ДТП, яка сталася 25 квітня 2019 року у Флориді. Тоді Tesla Model S на автопілоті врізалася у припарковане на узбіччі авто, через що загинула жінка, а чоловік отримав важкі травми. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Власник Tesla Джордж МакГі повідомив, що рухався на автопілоті і відволікся від дороги через те, що його телефон впав на підлогу. У цей момент електрокар на швидкості 100 км/год врізався у запаркований Chevrolet Tahoe.

У ДТП загинула жінка, а її хлопець отримав важкі травми Фото: autoevolution.com

Від удару водій Chevrolet Ділон Ангуло, який був поруч із авто, отримав численні переломи, а його дівчину Набель Бенавідес Леон відкинуло на 23 метри і вона померла по дорозі до лікарні.

Повідомляється, що в Tesla намагалися із самого початку зняти із себе відповідальність за аварію. Спочатку представники автовиробника вказували на те, що Tesla Model S перевищила швидкість (у тому місці було обмеження 90 км/год), потім стверджували, що водій нібито випадково нажав на педаль газу, чим деактивував автопілот.

Важливо

Не подолав водну перешкоду: у Києві в негоду втопили дорогий Porsche (фото, відео)

Коли ж слідчі запросили дані про роботу автопілота з авто, то представники Tesla допомогли їм оформити запит на отримання інформації таким чином, щоб отримати другорядні дані.

Однак через 5 років після аварії незалежний експерт із розслідування ДТП зміг отримати певні дані з комп’ютера Tesla. Виявилося, що усього за 3 хвилини після інциденту інформація про нього та відео з камер електрокара були відіслана на сервер Tesla.

Після такого викриття Tesla була змушена надати ці дані, які показали, що водій електромобіля не торкався керма чи педалей і автопілот постійно був увімкнений. Саме через це присяжні визнали, що третина провини у ДТП лежить на Tesla та присудили чималу компенсацію.

Повідомляється, що наразі автопілот Tesla є причиною сотень ДТП, в яких уже загинула 51 особа. Через численні жертви в США почали федеральне розслідування.

Між іншим, нещодавно автопілот Tesla спричинив ще одну серйозну аварію у США.

Також Фокус писав, що в Україні постраждав у ДТП пікап Tesla Cybertruck.