Не преодолел водную преграду: в Киеве в непогоду утопили дорогой Porsche (фото, видео)

Премиальный Porsche Panamera стал жертвой непогоды в Киеве. Дорогое авто не смогло проехать по затопленной улице.

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Инцидент имел место сегодня, 30 июля на улице Стеценко, а его причиной стал сильный ливень в Киеве. Фото и видео с Porsche Panamera публикуют в столичных Telegram-каналах.

Из-за непогоды немало улиц в Киеве оказались затопленными, причем уровень воды на них был довольно высоким. Спортивный Porsche Panamera пытался проехать через подтопленный участок, который без проблем преодолевали внедорожники.

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Впрочем, Porsche Panamera имеет небольшой клиренс и форсировать водную преграду он не смог. Автомобиль остановился прямо в воде. Доставать его пришлось эвакуатору, который прибыл на место ДТП.

Авто забирали эвакуатором Фото: Киев оперативный

Как известно, подобные поездки по затопленным дорогам чрезвычайно вредны для авто. Не исключено, что Porsche Panamera остановился из-за гидроудара двигателя (вода, попадая в мотор может повредить поршни и шатуны) или же из-за выхода из строя электропроводки.

В любом случае ремонт будет недешевым и продать авто-утопленника довольно проблематично. Для справки: цена Porsche Panamera в Украине стартует с 5,1 млн гривен.

Между прочим, недавно в Ивано-Франковске на СТО заехал горящий BMW.

Также Фокус писал, что в ДТП разбили суперкар Porsche за $1,5 миллиона.