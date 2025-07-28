В Киеве на Майдане электрокар Volkswagen влетел в подземный переход (фото, видео)
Серьезная авария имела место в центре Киева. Электромобиль Volkswagen ID.3 потерял управляемость и влетел в подземный переход на Майдане Независимости.
ДТП в Киеве произошло сегодня, 28 июля, примерно в 7.00 утра. Об этом сообщает столичная полиция в своем Telegram-канале.
Электрокар Volkswagen ID.3 двигался по Крещатику со стороны Бессарабской площади и потерял управляемость на мокром асфальте. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в бетонное ограждение подземного перехода на Майдане Независимости.
43-летний водитель Volkswagen ID.3 пострадал и попал в больницу с открытым переломом ноги. По предварительным данным полиции, он был трезв.Важно
Судя по фото, у электрокара серьезно повреждены передняя часть и водительская дверь. В салоне хэтчбека сработали подушки безопасности.
Сейчас обстоятельства причины ДТП в Киеве устанавливаются. Стоит отметить, что электромобиль Volkswagen ID.3 является заднеприводным, а его моторы имеют немалый крутящий момент в 310 Н∙м. Хотя хэтчбек, конечно, оснащен системой стабилизации, но на мокрой дороге требует большего внимания.
Между прочим, недавно под Киевом попал в ДТП электрический пикап Tesla Cybertruck.
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