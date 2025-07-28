В Киеве на Майдане электрокар Volkswagen влетел в подземный переход (фото, видео)

Серьезная авария имела место в центре Киева. Электромобиль Volkswagen ID.3 потерял управляемость и влетел в подземный переход на Майдане Независимости.

Related video

ДТП в Киеве произошло сегодня, 28 июля, примерно в 7.00 утра. Об этом сообщает столичная полиция в своем Telegram-канале.

Электрокар Volkswagen ID.3 двигался по Крещатику со стороны Бессарабской площади и потерял управляемость на мокром асфальте. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в бетонное ограждение подземного перехода на Майдане Независимости.

В авто сработали подушки безопасности, а водителя госпитализировали Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

43-летний водитель Volkswagen ID.3 пострадал и попал в больницу с открытым переломом ноги. По предварительным данным полиции, он был трезв.

Важно

Не разминулись: на Киевщине пенсионерка на мопеде сбила байкера на Ducati (фото)

Судя по фото, у электрокара серьезно повреждены передняя часть и водительская дверь. В салоне хэтчбека сработали подушки безопасности.

Сейчас обстоятельства причины ДТП в Киеве устанавливаются. Стоит отметить, что электромобиль Volkswagen ID.3 является заднеприводным, а его моторы имеют немалый крутящий момент в 310 Н∙м. Хотя хэтчбек, конечно, оснащен системой стабилизации, но на мокрой дороге требует большего внимания.

Между прочим, недавно под Киевом попал в ДТП электрический пикап Tesla Cybertruck.

Также Фокус рассказывал, что в Ивано-Франковске на СТО заехал горящий BMW.