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Авто

В Киеве на Майдане электрокар Volkswagen влетел в подземный переход (фото, видео)

ДТП в Киеве на Майдане
Volkswagen ID.3 попал в ДТП в самом центре Киева | Фото: Национальная полиция

Серьезная авария имела место в центре Киева. Электромобиль Volkswagen ID.3 потерял управляемость и влетел в подземный переход на Майдане Независимости.

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ДТП в Киеве произошло сегодня, 28 июля, примерно в 7.00 утра. Об этом сообщает столичная полиция в своем Telegram-канале.

Электрокар Volkswagen ID.3 двигался по Крещатику со стороны Бессарабской площади и потерял управляемость на мокром асфальте. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в бетонное ограждение подземного перехода на Майдане Независимости.

ДТП Киев Майдан
В авто сработали подушки безопасности, а водителя госпитализировали
Фото: Национальная полиция
ДТП в Киеве Майдан
Фото: Национальная полиция

43-летний водитель Volkswagen ID.3 пострадал и попал в больницу с открытым переломом ноги. По предварительным данным полиции, он был трезв.

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Судя по фото, у электрокара серьезно повреждены передняя часть и водительская дверь. В салоне хэтчбека сработали подушки безопасности.

Сейчас обстоятельства причины ДТП в Киеве устанавливаются. Стоит отметить, что электромобиль Volkswagen ID.3 является заднеприводным, а его моторы имеют немалый крутящий момент в 310 Н∙м. Хотя хэтчбек, конечно, оснащен системой стабилизации, но на мокрой дороге требует большего внимания.

Между прочим, недавно под Киевом попал в ДТП электрический пикап Tesla Cybertruck.

Также Фокус рассказывал, что в Ивано-Франковске на СТО заехал горящий BMW.