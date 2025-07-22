Не разминулись: на Киевщине пенсионерка на мопеде сбила байкера на Ducati (фото)

Курьезное ДТП произошло недавно в Киевской области. На перекрестке столкнулись два двухколесных транспортных средства.

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Авария имела место в городе Тараща Белоцерковского района. Ее подробности раскрыла Патрульная полиция Киевщины на своей странице Facebook.

Сообщается, что 74-летняя женщина на мопеде Honda двигалась по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустила 24-летнего водителя мотоцикл Ducati, который ехал по главной дороге и имел преимущество в движении.

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В результате столкновения пенсионерка получила телесные повреждения и попала в больницу. Также пострадали транспортные средства.

Тем временем в Белоцерковском районном управлении полиции начали расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести).

Если вина пенсионерки будет доказана, ей грозит штраф от 51 до 85 тыс. гривен, или исправительные работы на срок на 2 года, или арест срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Также возможно лишение водительских прав на срок до 3 лет.

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