ДТП на $1,5 миллиона: культовый суперкар Porsche 2000-х разбили в аварии (фото)
В Австрии попал в ДТП суперкар Porsche Carrera GT. Знаменитая модель 2000-х стоит примерно 1,5 миллиона долларов.
Porsche Carrera GT получил серьезные повреждения и его ремонт будет недешевым. Об этом сообщает сайт Carscoops.
ДТП произошло на горном серпантине в австрийских Альпах вблизи Зальцбурга. Porsche Carrera GT занесло на мокром после дождя асфальте и он потерял управляемость.
Суперкар Porsche слетел с дороги в кювет. Спасатели доставали авто в течение трех часов — для этого пришлось срубить несколько деревьев.
Водитель и пассажир (они являются гражданами Сингапура) серьезно не пострадали, а вот Porsche Carrera GT получил существенные повреждения. Особенно досталось задней части авто, причем левое крыло отлетело. Ремонт суперкара будет недешевым.
Впрочем, разбитый суперкар Porsche Carrera GT планируют восстановить, ведь его карбоновый монокок цел. Это ценная коллекционная модель, стоимость которой сейчас стартует с миллиона долларов.
Всего с 2003 по 2006 год изготовили 1270 Porsche Carrera GT и только 89 авто были желтыми, поэтому они дороже. Немецкий суперкар оснащен 5,7-литровым 612-сильным V10 и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 330 км/ч.
Porsche Carrera GT — авто для умелого водителя, поэтому в ДТП попало уже несколько таких суперкаров. Именно в Porsche Carrera GT разбился насмерть звездный актер Пол Уокер.
Кстати, недавно в Украине пострадал в ДТП электропикап Tesla Cybertruck.
Также Фокус писал об экстремальном 700-сильном суперкаре Porsche.