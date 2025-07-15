ДТП на $1,5 миллиона: культовый суперкар Porsche 2000-х разбили в аварии (фото)

В Австрии попал в ДТП суперкар Porsche Carrera GT. Знаменитая модель 2000-х стоит примерно 1,5 миллиона долларов.

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Porsche Carrera GT получил серьезные повреждения и его ремонт будет недешевым. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто слетело с дороги в кювет

ДТП произошло на горном серпантине в австрийских Альпах вблизи Зальцбурга. Porsche Carrera GT занесло на мокром после дождя асфальте и он потерял управляемость.

Суперкар Porsche слетел с дороги в кювет. Спасатели доставали авто в течение трех часов — для этого пришлось срубить несколько деревьев.

Porsche вытаскивали в течение трех часов

Водитель и пассажир (они являются гражданами Сингапура) серьезно не пострадали, а вот Porsche Carrera GT получил существенные повреждения. Особенно досталось задней части авто, причем левое крыло отлетело. Ремонт суперкара будет недешевым.

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Впрочем, разбитый суперкар Porsche Carrera GT планируют восстановить, ведь его карбоновый монокок цел. Это ценная коллекционная модель, стоимость которой сейчас стартует с миллиона долларов.

Суперкар планируют восстановить

Всего с 2003 по 2006 год изготовили 1270 Porsche Carrera GT и только 89 авто были желтыми, поэтому они дороже. Немецкий суперкар оснащен 5,7-литровым 612-сильным V10 и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 330 км/ч.

Желтый Porsche Carrera GT сейчас стоит 1,5 миллиона долларов Фото: С сайта ТопЖыр

Porsche Carrera GT — авто для умелого водителя, поэтому в ДТП попало уже несколько таких суперкаров. Именно в Porsche Carrera GT разбился насмерть звездный актер Пол Уокер.

Кстати, недавно в Украине пострадал в ДТП электропикап Tesla Cybertruck.

Также Фокус писал об экстремальном 700-сильном суперкаре Porsche.