700-сильная ракета: представлен самый экстремальный суперкар Porsche (фото)

Во Франции презентовали новый Porsche 963 SP. Экстремальный суперкар создан на базе гоночного авто.

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Подробности авто раскрыли на официальном сайте Porsche.

Суперкар является трибютом легендарному Porsche 917 Фото: Porsche

Купе Porsche 963 SP является своеобразным трибютом дорожной версии знаменитого Porsche 917 1970 года. Его даже покрасили в такой же серебристый цвет.

Как и легендарный предок, суперкар создан на базе гоночного авто. Основой стал гибрид Porsche 963, который выступает в соревнованиях на выносливость FIA WEC и участвовал в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана". В создании дорожной модели участвовала американская команда Penske Motorsport, которая использует Porsche 963.

Авто сохранило большие киль и антикрыло Фото: Porsche

По сути, спортпрототип адаптировали к дорогам общего пользования. Ему несколько увеличили клиренс, добавили необходимые осветительные приборы и установили 18-дюймовые шины Michelin вместо гоночных сликов. Обтекаемый дизайн с большим килем, гигантским антикрылом и поднимающимися дверями фактически не претерпел изменений.

Porsche 963 SP подготовили к дорогам общего пользования Фото: Porsche

Карбоновое авто весит чуть больше тонны. Салон Porsche 963 SP украсили кожей и алькантарой, однако он остался одноместным.

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Гибридную установку перенастроили. Суперкар Porsche 963 SP оснащен 4,6-литровым V8 и электромотором, которые вместе развивают примерно 700 сил. Кроме того, доработали подвеску Porsche 963 SP и установили адаптивные амортизаторы.

Салон отделали кожей и алькантарой Фото: Porsche

Авто получило номера и допуск к дорогам общего пользования, однако останется в единственном экземпляре. Его будут демонстрировать во время гонки "24 часа Ле-Мана", а также на Фестивале скорости в Гудвуде и в музее Porsche в Штутгарте.

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