700-сильная ракета: представлен самый экстремальный суперкар Porsche (фото)
Во Франции презентовали новый Porsche 963 SP. Экстремальный суперкар создан на базе гоночного авто.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте Porsche.
Купе Porsche 963 SP является своеобразным трибютом дорожной версии знаменитого Porsche 917 1970 года. Его даже покрасили в такой же серебристый цвет.
Как и легендарный предок, суперкар создан на базе гоночного авто. Основой стал гибрид Porsche 963, который выступает в соревнованиях на выносливость FIA WEC и участвовал в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана". В создании дорожной модели участвовала американская команда Penske Motorsport, которая использует Porsche 963.
По сути, спортпрототип адаптировали к дорогам общего пользования. Ему несколько увеличили клиренс, добавили необходимые осветительные приборы и установили 18-дюймовые шины Michelin вместо гоночных сликов. Обтекаемый дизайн с большим килем, гигантским антикрылом и поднимающимися дверями фактически не претерпел изменений.
Карбоновое авто весит чуть больше тонны. Салон Porsche 963 SP украсили кожей и алькантарой, однако он остался одноместным.Важно
Гибридную установку перенастроили. Суперкар Porsche 963 SP оснащен 4,6-литровым V8 и электромотором, которые вместе развивают примерно 700 сил. Кроме того, доработали подвеску Porsche 963 SP и установили адаптивные амортизаторы.
Авто получило номера и допуск к дорогам общего пользования, однако останется в единственном экземпляре. Его будут демонстрировать во время гонки "24 часа Ле-Мана", а также на Фестивале скорости в Гудвуде и в музее Porsche в Штутгарте.
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