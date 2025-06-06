700-сильна ракета: представлено найекстремальніший суперкар Porsche (фото)
У Франції презентували новий Porsche 963 SP. Екстремальний суперкар створений на базі гоночного авто.
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Porsche.
Купе Porsche 963 SP є своєрідним трибютом дорожній версії знаменитого Porsche 917 1970 року. Його навіть пофарбували в такий самий сріблястий колір.
Як і легендарний предок, суперкар створений на базі гоночного авто. Основою став гібрид Porsche 963, який виступає у змаганнях на витривалість FIA WEC та брав участь у знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана". У створенні дорожньої моделі брала участь американська команда Penske Motorsport, яка використовує Porsche 963.
По суті, спортпрототип адаптували до доріг загального користування. Йому дещо збільшили кліренс, додали необхідні освітлювальні прилади та встановили 18-дюймові шини Michelin замість гоночних сліків. Обтічний дизайн із великим кілем, гігантським антикрилом та дверима, що піднімаються, фактично не зазнав змін.
Карбонове авто важить трохи більше за тонну. Салон Porsche 963 SP оздобили шкірою та алькантарою, проте він залишився одномісним.Важливо
Гібридну установку переналаштували. Суперкар Porsche 963 SP оснащений 4,6-літровим V8 та електромотором, які разом розвивають приблизно 700 сил. Крім того, доопрацювали підвіску Porsche 963 SP та встановили адаптивні амортизатори.
Авто отримало номери та допуск до доріг загального користування, проте залишиться в єдиному екземплярі. Його демонструватимуть під час перегонів "24 години Ле-Ману", а також на Фестивалі швидкості в Гудвуді та в музеї Porsche в Штутгарті.
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