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Авто

700-сильна ракета: представлено найекстремальніший суперкар Porsche (фото)

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Фото: Porsche | Porsche 963 SP створений на базі гоночного авто

У Франції презентували новий Porsche 963 SP. Екстремальний суперкар створений на базі гоночного авто.

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Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Porsche.

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Суперкар є трибютом легендарному Porsche 917
Фото: Porsche

Купе Porsche 963 SP є своєрідним трибютом дорожній версії знаменитого Porsche 917 1970 року. Його навіть пофарбували в такий самий сріблястий колір.

Як і легендарний предок, суперкар створений на базі гоночного авто. Основою став гібрид Porsche 963, який виступає у змаганнях на витривалість FIA WEC та брав участь у знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана". У створенні дорожньої моделі брала участь американська команда Penske Motorsport, яка використовує Porsche 963.

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Авто зберегло великі кіль та антикрило
Фото: Porsche

По суті, спортпрототип адаптували до доріг загального користування. Йому дещо збільшили кліренс, додали необхідні освітлювальні прилади та встановили 18-дюймові шини Michelin замість гоночних сліків. Обтічний дизайн із великим кілем, гігантським антикрилом та дверима, що піднімаються, фактично не зазнав змін.

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Porsche 963 SP підготували до доріг загального користування
Фото: Porsche

Карбонове авто важить трохи більше за тонну. Салон Porsche 963 SP оздобили шкірою та алькантарою, проте він залишився одномісним.

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Гібридну установку переналаштували. Суперкар Porsche 963 SP оснащений 4,6-літровим V8 та електромотором, які разом розвивають приблизно 700 сил. Крім того, доопрацювали підвіску Porsche 963 SP та встановили адаптивні амортизатори.

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Салон оздобили шкірою та алькантарою
Фото: Porsche

Авто отримало номери та допуск до доріг загального користування, проте залишиться в єдиному екземплярі. Його демонструватимуть під час перегонів "24 години Ле-Ману", а також на Фестивалі швидкості в Гудвуді та в музеї Porsche в Штутгарті.

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