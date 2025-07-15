ДТП на $1,5 мільйона: культовий суперкар Porsche 2000-х розбили в аварії (фото)

В Австрії потрапив у ДТП суперкар Porsche Carrera GT. Знаменита модель 2000-х коштує приблизно 1,5 мільйона доларів.

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Porsche Carrera GT отримав серйозні ушкодження і його ремонт буде недешевим. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто злетіло з дороги в кювет

ДТП сталася на гірському серпантині в австрійських Альпах поблизу Зальцбурга. Porsche Carrera GT занесло на мокрому після дощу асфальті і він втратив керованість.

Суперкар Porsche злетів із дороги в кювет. Рятувальники діставали авто упродовж трьох годин – для цього довелося зрубати кілька дерев.

Porsche витягували упродовж трьох годин

Водій та пасажир (вони є громадянами Сінгапура) серйозно не постраждали, а от Porsche Carrera GT отримав суттєві ушкодження. Особливо дісталося задній частині авто, причому ліве крило відлетіло. Ремонт суперкара буде недешевим.

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Утім, розбитий суперкар Porsche Carrera GT планують відновити, адже його карбоновий монокок цілий. Це цінна колекційна модель, вартість якої зараз стартує з мільйона доларів.

Суперкар планують відновити

Усього з 2003 по 2006 рік виготовили 1270 Porsche Carrera GT і тільки 89 авто були жовтими, тому вони дорожчі. Німецький суперкар оснащений 5,7-літровим 612-сильним V10 та 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і розвинути 330 км/год.

Жовтий Porsche Carrera GT зараз коштує 1,5 мільйона доларів Фото: Із сайту "ТопЖир"

Porsche Carrera GT – авто для умілого водія, тому в ДТП потрапило вже кілька таких суперкарів. Саме в Porsche Carrera GT розбився на смерть зірковий актор Пол Вокер.

До речі, нещодавно в Україні постраждав у ДТП електропікап Tesla Cybertruck.

Також Фокус писав про екстремальний 700-сильний суперкар Porsche.