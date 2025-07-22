Не розминулися: на Київщині пенсіонерка на мопеді збила байкера на Ducati (фото)

Курйозна ДТП сталася нещодавно у Київській області. На перехресті зіткнулися два двоколісних транспортних засоби.

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Аварія мала місце у місті Тараща Білоцерківського району. Її подробиці розкрила Патрульна поліція Київщини на свої сторінці Facebook.

Повідомляється, що 74-річна жінка на мопеді Honda рухалася другорядною дорогою і на перехресті не пропустила 24-річного водія мотоцикл Ducati, який їхав головною дорогою та мав перевагу в русі.

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Унаслідок зіткнення пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та потрапила до лікарні. Також постраждали транспортні засоби.

Тим часом у Білоцерківському районному управлінні поліції почали розслідування по ч. 1 Ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Якщо вину пенсіонерки буде доведено, їй загрожує штраф від 51 до 85 тис. гривень, або виправні роботи на строк на 2 років, або арешт термін до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 3 років. Також можливе позбавлення водійських прав на строк до 3 років.

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