У Києві на Майдані електрокар Volkswagen влетів у підземний перехід (фото, відео)

Серйозна аварія мала місце в центрі Києва. Електромобіль Volkswagen ID.3 втратив керованість і влетів у підземний перехід на Майдані Незалежності.

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ДТП в Києві сталася сьогодні, 28 липня, приблизно о 7.00 ранку. Про це повідомляє столична поліція у своєму Telegram-каналі.

Електрокар Volkswagen ID.3 рухався Хрещатиком зі сторони Бесарабської площі та втратив керованість на мокрому асфальті. Автомобіль вилетів на тротуар та врізалося в бетонну огорожу підземного переходу на Майдані Незалежності.

В авто спрацювали подушки безпеки, а водія шпиталізували Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

43-річний водій Volkswagen ID.3 постраждав та потрапив до лікарні з відкритим переломом ноги. За попередніми даними поліції, він був тверезим.

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Судячи з фото, в електрокара серйозно пошкоджені передня частина та двері водія. У салоні хетчбека спрацювали подушки безпеки.

Наразі обставини причини ДТП в Києві встановлюються. Варто відзначити, що електромобіль Volkswagen ID.3 є задньопривідним, а його мотори мають чималий крутний момент у 310 Н∙м. Хоча хетчбек, звісно, оснащений системою стабілізації, але на мокрій дорозі потребує більшої уваги.

Між іншим, нещодавно під Києвом потрапив у ДТП електричний пікап Tesla Cybertruck.

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