В Киеве после ДТП полностью сгорел электромобиль Tesla (видео)

ДТП в Киеве закончилось сильным пожаром. Электромобиль Tesla полностью сгорел и не подлежит восстановлению.

Related video

Инцидент имел место вчера, 21 августа, на столичном бульваре Леси Украинки. Видео ДТП в Киеве публикуют в социальных сетях.

Сообщается, что электромобиль Tesla двигался на большой скорости по проспекту, слетел с дороги и врезался в столб. Удар оказался настолько сильным, что авто загорелось.

Пожарные прибыли на место ДТП в Киеве и смогли потушить электрокар Tesla, однако к этому времени от него остался только обгоревший каркас. Конечно же, авто подлежит утилизации.

Важно

Скрыли причины ДТП: Tesla заплатит $242 миллиона за смертельную аварию

Как известно, пожары электромобилей являются чрезвычайно опасными и потушить их очень трудно. Опасность таит литий-ионная батарея, ведь при ее возгорании происходит химическая реакция с выделением большого количества кислорода.

Кислород способствует распространению пламени и существенно увеличивает его температуру (иногда — до примерно 2500 градусов по Цельсию). По этой причине тушение батареи электромобиля требует огромного количества воды.

Между прочим, недавно дебютировал семейный электрокроссовер Tesla с запасом хода 750 км.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве во время непогоды утопили дорогой Porsche.