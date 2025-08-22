У Києві після ДТП ущент згорів електромобіль Tesla (відео)

ДТП у Києві закінчилося сильною пожежею. Електромобіль Tesla повністю згорів і не підлягає відновленню.

Інцидент мав місце вчора, 21 серпня, на столичному бульварі Лесі Українки. Відео ДТП в Києві публікують в соціальних мережах.

Повідомляється, що електромобіль Tesla рухався на великій швидкості проспектом, злетів із дороги та врізався у стовп. Удар виявився настільки сильним, що авто загорілося.

Пожежники прибули на місце ДТП в Києві і змогли загасити електрокар Tesla, проте до цього часу від нього залишився тільки обгорілий каркас. Звісно ж, авто підлягає утилізації.

Як відомо, пожежі електромобілів є надзвичайно небезпечними та загасити їх дуже важко. Небезпеку таїть літій-іонна батарея, адже при її загорянні відбувається хімічна реакція із виділенням великої кількості кисню.

Кисень сприяє поширенню полум’я та суттєво збільшує його температуру (подекуди — до приблизно 2500 градусів за Цельсієм). Із цієї причини гасіння батареї електромобіля потребує величезної кількості води.

