Спрямував електрокар під потяг: в автопілоті Tesla виявили небезпечний дефект (відео)

Автопілот Tesla має серйозний недолік. Він "не бачить" залізничні переїзди, що вже призвело до зіткнення з потягом.

Related video

Небезпечний баг автопілоту Tesla Full-Self Driving проявляється доволі часто. Про це свідчить розслідування американського телеканалу NBC News.

Виявилося, що автопілот Tesla дуже часто не розпізнає залізничні переїзди чи сигналізацію та не зупиняє електрокар. Виявлено понад 40 випадків скарг на цей дефект в інтернеті, а шестеро власників Tesla особисто підтвердили подібні випадки журналістам.

Важливо

Випускали лише 5 місяців: найдешевший електропікап Tesla несподівано зняли з продажу

Мало того, уже зафіксовано ДТП на залізничному переїзді. У червні електромобіль Tesla Model 3 на автопілоті не зупинився і виїхав на колії, де в нього врізався потяг. На щастя ніхто не загинув.

Один із власників електрокара продемонстрував небезпечний баг автопілоту журналістам на камеру. Його Tesla Model Y не зупинилася перед шлагбаумом на залізничному переїзді і водієві довелося самому гальмувати.

У Національній асоціації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомили, що обізнані з ситуацією та комуні кують по цій темі з Tesla. Експерти вважають, що автопілот Tesla не навчили розпізнавати залізничні переїзди, світлофорні сигнали та потяги.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla заплатить 242 мільйони доларів компенсації за смертельну ДТП, спричинену автопілотом. Автовиробник намагався приховати причини аварії.

Також ми розповідали, що в Києві після ДТП ущент згорів електромобіль Tesla.