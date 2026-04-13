Прощальный поклон: представлены самые дорогие электромобили Tesla для избранных (фото)

Электромобили Tesla Model S и Model X сняли с производства и на прощание подготовили лимитированные версии Signature Edition. Приобрести их смогут не все.

Цена Tesla Model S и Model X в финальном исполнении Signature Edition составляет 159 420 долларов, то есть это самые дорогие модели марки. Об электрокарах рассказали на сайте производителя.

Выпустят всего 350 Tesla Signature

Всего выпустили только 350 таких авто — 250 лифтбэков Tesla Model S Signature Edition и 100 кроссоверов Model X Signature Edition. Предложения приобрести лимитированные модели разошлют избранным клиентам Tesla. Все покупатели получат особый брелок, а также абонемент на пожизненную бесплатную зарядку на станциях Tesla Supercharger.

Салон Tesla Signature отделали алькантарой и карбоном

Новые Tesla Model X и Model S в исполнении Signature Edition отличаются особой гранатовой окраской, а также декором, логотипами и тормозными суппортами золотистого цвета. Также установили новые колесные диски диаметром 21-22 дюйма. Салон отделан белой алькантарой и карбоном, а комплектация включает последнюю версию автопилота. Также установили памятные таблички с серийным номером авто.

Покупатели получат памятные брелоки

Электромобили Tesla Signature Edition выпустили в топовой трехмоторной модификации Plaid на 1020 сил. Tesla Model S способен разогнаться до сотни за 1,99 с, а Model X Signature Edition — за 2,5 с.

