Самый большой китайский электрокроссовер станет доступной альтернативой Rolls-Royce (фото)

Презентован новый премиальный электрокроссовер Nio ES9. Флагманская 5,3-метровая модель имеет роскошный салон, богато оснащена и способна проехать более 600 км без подзарядки.

Новый Nio ES9 уже поступил в продажу в Китае по цене от 528 000 до 658 000 юаней ($77 250 — 96 250). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Nio ES9 — флагман марки и старший брат модели ES8. Он отличается сдержанным дизайном с выраженным "носом", тоненькими диодными фарами и вертикальными задними стойками крыши. Это самый большой китайский электрокроссовер размером с Rolls-Royce Cullinan.

Электрокроссовер имеет запас хода 620 км Фото: Nio

Габариты Nio ES9 2026:

длина — 5365 мм;

ширина — 2029 мм;

высота — 1870 мм;

колесная база — 3250 мм.

Салон Nio ES9 отделан кожей Nappa. На передней панели установлены три экрана, также есть проекция на лобовое стекло и мониторы для задних пассажиров.

На передней панели установили три экрана Фото: Nio

Электрокроссовер выпустили в шестиместном исполнении. Объем багажника составляет 477 л в обычном состоянии и 1586 л — со сложенным третьим рядом, также есть 123-литровый отсек спереди.

Все сиденья оснащены электроприводом и подогревом, а кресла первых двух рядов также имеют вентиляцию и массаж. Кроме того, комплектация Nio ES9 включает камеры кругового обзора, акустику с 47-динамиками, парковочный автопилот, пневмоподвеску, управляемые задние колеса и систему полуавтономного движения.

Отдельные мониторы есть и у задних пассажиров Фото: Nio

Электромобиль Nio ES9 оснащен полноприводной 697-сильной установкой и способен разогнаться до сотни за 4,3 с. С батареей на 102 кВт∙ч запас хода составляет 620 км.

