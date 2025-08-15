Гигант с запасом хода 635 км: представлен самый большой китайский электрокроссовер (фото)
В Китае презентовали новый Nio ES8 второго поколения. Электрический кроссовер подрос в размерах и получил мощную 700-сильную установку.
Электромобиль Nio ES8 поступит в продажу в Китае с конца августа по цене примерно от 500 000 юаней ($70 000). Подробности авто раскрыли на сайте CarNewsChina.
Новый Nio ES8 сохранил обтекаемый стиль предшественника с выраженным "носом", тоненькими светодиодными фарами и выдвижными дверными ручками. Оригинальные фонари растянули на всю ширину кузова. Авто подросло сразу на 18 см и теперь это самый большой китайский электрокроссовер.
Габариты Nio ES8 2025:
- длина — 5280 мм;
- ширина — 2010 мм;
- высота — 1800 мм;
- колесная база — 3130 мм.
В салоне на передней панели установили два узких экрана (цифровой щиток приборов и дисплей для пассажира), а также большой центральный тачскрин. Отдельный монитор есть у задних пассажиров.
Электрокроссовер Nio ES8 предлагают в шестиместном исполнении, причем кресла первого и второго ряда получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также комплектация включает камеры кругового обзора, парковочный автопилот, пневмоподвеску и систему полуавтономного движения.Важно
Новый Nio ES8 получил более мощную двухмоторную установку на 707 л.с. Батарея на 102 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 635 км.
900-вольтная архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 600 кВт: в этом режиме пополнить запас хода на 250 км можно за 5 минут. Также на специальной станции можно за 3 минуты заменить разряженную батарею на новую.
