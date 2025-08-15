Гігант із запасом ходу 635 км: представлено найбільший китайський електрокросовер (фото)

У Китаї презентували новий Nio ES8 другого покоління. Електричний кросовер підріс у розмірах і отримав потужну 700-сильну установку.

Електромобіль Nio ES8 надійде в продаж у Китаї з кінця серпня за ціною приблизно від 500 000 юанів ($70 000). Подробиці авто розкрили на сайті CarNewsChina.

Новий Nio ES8 зберіг обтічний стиль попередника з вираженим "носом", тоненькими світлодіодними фарами та висувними дверними ручками. Оригінальні ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова. Авто підросло одразу на 18 см і тепер це найбільший китайський електрокросовер.

Електрокар отримав 707-сильну установку Фото: NIO

Габарити Nio ES8 2025:

довжина – 5280 мм;

ширина – 2010 мм;

висота – 1800 мм;

колісна база – 3130 мм.

У салоні на передній панелі встановили два вузьких екрани (цифровий щиток приладів і дисплей для пасажира), а також великий центральний тачскрін. Окремий монітор є у задніх пасажирів.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: NIO

Електрокросовер Nio ES8 пропонують у шестимісному виконанні, причому крісла першого і другого ряду отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також комплектація включає камери кругового огляду, паркувальний автопілот, пневмопідвіску і систему напівавтономного руху.

Новий Nio ES8 отримав потужнішу двомоторну установку на 707 к. с. Батарея на 102 кВт∙год забезпечує запас ходу в 635 км.

Салон розрахований на шість осіб Фото: NIO

900-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 600 кВт: у цьому режимі поповнити запас ходу на 250 км можна за 5 хвилин. Також на спеціальній станції можна за 3 хвилини замінити розряджену батарею на нову.

