Гігант із запасом ходу 635 км: представлено найбільший китайський електрокросовер (фото)
У Китаї презентували новий Nio ES8 другого покоління. Електричний кросовер підріс у розмірах і отримав потужну 700-сильну установку.
Електромобіль Nio ES8 надійде в продаж у Китаї з кінця серпня за ціною приблизно від 500 000 юанів ($70 000). Подробиці авто розкрили на сайті CarNewsChina.
Новий Nio ES8 зберіг обтічний стиль попередника з вираженим "носом", тоненькими світлодіодними фарами та висувними дверними ручками. Оригінальні ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова. Авто підросло одразу на 18 см і тепер це найбільший китайський електрокросовер.
Габарити Nio ES8 2025:
- довжина – 5280 мм;
- ширина – 2010 мм;
- висота – 1800 мм;
- колісна база – 3130 мм.
У салоні на передній панелі встановили два вузьких екрани (цифровий щиток приладів і дисплей для пасажира), а також великий центральний тачскрін. Окремий монітор є у задніх пасажирів.
Електрокросовер Nio ES8 пропонують у шестимісному виконанні, причому крісла першого і другого ряду отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також комплектація включає камери кругового огляду, паркувальний автопілот, пневмопідвіску і систему напівавтономного руху.Важливо
Новий Nio ES8 отримав потужнішу двомоторну установку на 707 к. с. Батарея на 102 кВт∙год забезпечує запас ходу в 635 км.
900-вольтна архітектура підтримує надшвидку зарядку потужністю 600 кВт: у цьому режимі поповнити запас ходу на 250 км можна за 5 хвилин. Також на спеціальній станції можна за 3 хвилини замінити розряджену батарею на нову.
Між іншим, нещодавно в Києві з'явився новітній електрокросовер Smart #3.
Також Фокус розповідав про новий Audi Q7 2026.