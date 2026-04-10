Найбільший китайський електрокросовер стане доступною альтернативою Rolls-Royce (фото)

Презентовано новий преміальний електрокросовер Nio ES9. Флагманська 5,3-метрова модель має розкішний салон, багато оснащена і здатна проїхати понад 600 км без підзарядки.

Новий Nio ES9 уже надійшов у продаж в Китаї за ціною від 528 000 до 658 000 юанів ($77 250 – 96 250). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Nio ES9 — флагман марки і старший брат моделі ES8. Він вирізняється стриманим дизайном із вираженим "носом", тоненькими діодними фарами та вертикальними задніми стійками даху. Це найбільший китайський електрокросовер розміром із Rolls-Royce Cullinan.

Електрокросовер має запас ходу 620 км Фото: Nio

Габарити Nio ES9 2026:

довжина – 5365 мм;

ширина – 2029 мм;

висота – 1870 мм;

колісна база – 3250 мм.

Салон Nio ES9 оздоблений шкірою Nappa. На передній панелі встановлені три екрани, також є проєкція на лобове скло і монітори для задніх пасажирів.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Nio

Електрокросовер випустили в шестимісному виконанні. Об’єм багажника становить 477 л у звичайному стані та 1586 л – зі складеним третім рядом, також є 123-літровий відсік спереду.

Усі сидіння оснащені електроприводом та підігрівом, а крісла перших двох рядів також мають вентиляцію і масаж. Крім того, комплектація Nio ES9 включає камери кругового огляду, акустику з 47-динаміками, паркувальний автопілот, пневмопідвіску, керовані задні колеса і систему напівавтономного руху.

Окремі монітори є і в задніх пасажирів Фото: Nio

Електромобіль Nio ES9 оснащений повно привідною 697-сильною установкою і здатен розігнатися до сотні за 4,3 с. Із батареєю на 102 кВт∙год запас ходу становить 620 км.

