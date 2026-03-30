500 сил і витрата 6 л на 100 км: представлено найбільший кросовер Volkswagen (фото)

Представлено новий Volkswagen ID. Era 9X. Великий сімейний кросовер отримав плагін-гібридні установки потужністю до 510 сил і здатен проїхати понад 300 км на електротязі.

Кросовер Volkswagen ID. Era 9X презентували в Китаї, адже саме там випускатимуть модель. Про неї розповіли на сайті Autohome.

Ціна Volkswagen ID. Era 9X становить від 330 до 380 тис. юанів ($47 750 — 55 000). Він став першою моделлю, створеною спільно з концерном SAIC. До того ж, це найбільший кросовер Volkswagen.

Кросовер сягає 5,2 м завдовжки Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen ID. Era 9X:

довжина – 5207 мм;

ширина – 1997 мм;

висота – 1810 мм;

колісна база – 3070 мм;

маса – 2600-2700 кг.

Новий Volkswagen ID. Era 9X пропонують у потужних електрифікованих версіях

Авто вирізняється стриманим дизайном із високим капотом і майже вертикальними задніми стійками даху. Тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

У салоні на передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів та два великих 15,6-дюймових тачскріни. Окремий 21,4-дюймовий монітор встановили в стелі для задніх пасажирів.

У салоні встановили чотири дисплеї Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID. Era 9X дебютував у шестимісному виконанні, а об'єм багажника із двома рядами крісел становить 1014 л. Його комплектація включає панорамний дах, холодильник, систему напівавтономного руху, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

Кросовер Volkswagen ID. Era 9X пропонують у плагін-гібридних версіях з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном і електромоторами. Задньопривідний варіант на 295 сил витрачає 6 л на 100 км. Можна обрати батареї ємністю 51,1 і 65,2 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 267 і 340 км, відповідно. Максимальна швидкість усіх VW ID. Era 9X обмежена на 200 км/год.

Кросовер дебютував у шестимісному виконанні Фото: Volkswagen

Повнопривідна модифікація на 510 к. с. стартує до сотні за 5,6 с. Вона витрачає 6,3 л/100 км і буде доступна лише з більшою батареєю, з якою зможе проїхати 321 км в електричному режимі. Кросовер оснащений пневмопідвіскою та керованими задніми колесами.

