Запас ходу — 730 км: найбільший електрокросовер Volkswagen продають за ціною Tiguan (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.UNYX 08 надійшов у продаж. Великий сімейний кросовер багато оснащений і має запас ходу до 730 км.

Новий Volkswagen ID.UNYX 08 почали продавати в Китаї, адже саме там на спільному підприємстві з Xpeng виробляють модель. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ціна Volkswagen ID.UNYX 08 становить від 239 990 до 299 990 юанів ($34 750 — 43 450), тобто на рівні бензинового VW Tiguan. Модель витримана у новому фірмовому стилі — із тонкими фарами та ліхтарями.

Кросовер Volkswagen ID.UNYX 08 сягає 5 м завдовжки, тобто є найбільшим електромобілем марки. Попри це, у його салоні тільки два ряди сидінь. Зате авто має великий багажник об'ємом 766-1845 л.

На передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два 15-дюймові дисплеї. Усі сидіння мають електропривід і підігрів, а передні крісла також отримали вентиляцію та масаж.

Крім того, комплектація Volkswagen ID.UNYX 08 включає 21-дюймові диски, панорамний дах зі змінним тонуванням, холодильник, навігацію, акустику з 20 динаміками, паркувальний автопілот та систему напівавтономного руху.

Продаватимуть довше, ніж в ЄС: на український ринок виходить фінальний VW Touareg (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.UNYX 08 доступний у 308-сильній задньопривідній та 496-сильній повнопривідній модифікаціях. Його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

На вибір пропонують батареї ємністю 82,4 та 95 кВт∙год: запас ходу становить 630 і 730 км, відповідно. 800-вольтне електрообладнання підтримує швидку зарядку потужністю 315 кВт, яка дозволяє додати 150 км за 5 хвилин.

До речі, нещодавно розсекретили новий Volkswagen Polo, який став дешевим електромобілем.

Також Фокус розповідав про найшвидший Volkswagen Tiguan.