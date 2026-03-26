Запас хода — 730 км: самый большой электрокроссовер Volkswagen продают по цене Tiguan (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 поступил в продажу. Большой семейный кроссовер богато оснащен и имеет запас хода до 730 км.

Новый Volkswagen ID.UNYX 08 начали продавать в Китае, ведь именно там на совместном предприятии с Xpeng производят модель. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Цена Volkswagen ID.UNYX 08 составляет от 239 990 до 299 990 юаней ($34 750 — 43 450), то есть на уровне бензинового VW Tiguan. Модель выдержана в новом фирменном стиле — с тонкими фарами и фонарями.

Кроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 достигает 5 м в длину, то есть является самым большим электромобилем марки. Несмотря на это, в его салоне только два ряда сидений. Зато авто имеет большой багажник объемом 766-1845 л.

На передней панели установлен узкий цифровой щиток приборов и два 15-дюймовых дисплея. Все сиденья имеют электропривод и подогрев, а передние кресла также получили вентиляцию и массаж.

Кроме того, комплектация Volkswagen ID.UNYX 08 включает 21-дюймовые диски, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, холодильник, навигацию, акустику с 20 динамиками, парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 доступен в 308-сильной заднеприводной и 496-сильной полноприводной модификациях. Его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

На выбор предлагают батареи емкостью 82,4 и 95 кВт∙ч: запас хода составляет 630 и 730 км, соответственно. 800-вольтовое электрооборудование поддерживает быструю зарядку мощностью 315 кВт, которая позволяет добавить 150 км за 5 минут.

