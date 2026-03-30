500 сил и расход 6 л на 100 км: представлен самый большой кроссовер Volkswagen (фото)
Представлен новый Volkswagen ID. Era 9X. Большой семейный кроссовер получил плагин-гибридные установки мощностью до 510 сил и способен проехать более 300 км на электротяге.
Кроссовер Volkswagen ID. Era 9X презентовали в Китае, ведь именно там будут выпускать модель. О ней рассказали на сайте Autohome.
Цена Volkswagen ID. Era 9X составляет от 330 до 380 тыс. юаней ($47 750 — 55 000). Он стал первой моделью, созданной совместно с концерном SAIC. К тому же, это самый большой кроссовер Volkswagen.
Габариты Volkswagen ID. Era 9X:
- длина — 5207 мм;
- ширина — 1997 мм;
- высота — 1810 мм;
- колесная база — 3070 мм;
- масса — 2600-2700 кг.
Авто отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и почти вертикальными задними стойками крыши. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами.
В салоне на передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и два больших 15,6-дюймовых тачскрина. Отдельный 21,4-дюймовый монитор установили в потолке для задних пассажиров.
Новый Volkswagen ID. Era 9X дебютировал в шестиместном исполнении, а объем багажника с двумя рядами кресел составляет 1014 л. Его комплектация включает панорамную крышу, холодильник, систему полуавтономного движения, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.Важно
Кроссовер Volkswagen ID. Era 9X предлагают в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромоторами. Заднеприводный вариант на 295 сил расходует 6 л на 100 км. Можно выбрать батареи емкостью 51,1 и 65,2 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 267 и 340 км, соответственно. Максимальная скорость всех VW ID. Era 9X ограничена на 200 км/ч.
Полноприводная модификация на 510 л.с. стартует до сотни за 5,6 с. Она расходует 6,3 л/100 км и будет доступна только с большей батареей, с которой сможет проехать 321 км в электрическом режиме. Кроссовер оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.
