500 сил и расход 6 л на 100 км: представлен самый большой кроссовер Volkswagen (фото)

Представлен новый Volkswagen ID. Era 9X. Большой семейный кроссовер получил плагин-гибридные установки мощностью до 510 сил и способен проехать более 300 км на электротяге.

Кроссовер Volkswagen ID. Era 9X презентовали в Китае, ведь именно там будут выпускать модель. О ней рассказали на сайте Autohome.

Цена Volkswagen ID. Era 9X составляет от 330 до 380 тыс. юаней ($47 750 — 55 000). Он стал первой моделью, созданной совместно с концерном SAIC. К тому же, это самый большой кроссовер Volkswagen.

Кроссовер достигает 5,2 м в длину Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen ID. Era 9X:

длина — 5207 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1810 мм;

колесная база — 3070 мм;

масса — 2600-2700 кг.

Новый Volkswagen ID. Era 9X предлагают в мощных электрифицированных версиях

Авто отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и почти вертикальными задними стойками крыши. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами.

В салоне на передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и два больших 15,6-дюймовых тачскрина. Отдельный 21,4-дюймовый монитор установили в потолке для задних пассажиров.

Відео дня

В салоне установили четыре дисплея Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID. Era 9X дебютировал в шестиместном исполнении, а объем багажника с двумя рядами кресел составляет 1014 л. Его комплектация включает панорамную крышу, холодильник, систему полуавтономного движения, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Важно

Кроссовер Volkswagen ID. Era 9X предлагают в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромоторами. Заднеприводный вариант на 295 сил расходует 6 л на 100 км. Можно выбрать батареи емкостью 51,1 и 65,2 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 267 и 340 км, соответственно. Максимальная скорость всех VW ID. Era 9X ограничена на 200 км/ч.

Кроссовер дебютировал в шестиместном исполнении Фото: Volkswagen

Полноприводная модификация на 510 л.с. стартует до сотни за 5,6 с. Она расходует 6,3 л/100 км и будет доступна только с большей батареей, с которой сможет проехать 321 км в электрическом режиме. Кроссовер оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

