В Киеве появился недорогой электрифицированный кроссовер Mazda с запасом хода 1300 км (фото)

В Украину начали завозить новый кроссовер Mazda EZ-60. Модель предлагается в богато оснащенных электрифицированных версиях с запасом хода до 1300 км.

Одну из первых Mazda EZ-60 в Украине сфотографировали в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Кроссовер Mazda EZ-60 — представитель нового семейства электрифицированных моделей, которые производят в Китае совместно с Changan. К нам его завозят неофициально, а вот в ЕС модель уже представлена как Mazda CX-6e. Цена Mazda EZ-60 в Украине составляет 33-35 тыс. долларов.

Фото: Topcars UA

Новая Mazda EZ-60 достигает 4,85 м в длину и отличается рубленым дизайном со стремительным силуэтом. Передняя часть имитирует традиционную решетку радиатора Mazda.

В салоне нет приборной панели, а все показания выведены на центральный 26,5-дюймовый дисплей. Задние сиденья имеют регулируемую спинку, а объем багажника составляет 350-2036 л.

Фото: Topcars UA

Обычно новая Mazda EZ-60 довольно богато оснащена — есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора (они заменяют и зеркала), цифровое зеркало, электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений.

Тест-драйв Mazda CX-60: премиум по разумной цене

Конкретно этот кроссовер Mazda EZ-60 — 258-сильный плагин-гибрид с 1,5-литровым бензиновым генератором и электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 185 км/ч.

Фото: Topcars UA

Батарея емкостью 31,7 кВт∙ч позволяет проехать 160 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Кроме того, существует электромобиль Mazda EZ-60 — также 258-сильный. Он получил батарею на 80 кВт∙ч и имеет запас хода 600 км.

Кстати, недавно в Киеве засветился новый седан Avatr от Huawei, который не имеет заднего стекла.

Также Фокус рассказывал о сверхмощном собрате Volvo XC90 в столице.