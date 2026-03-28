В Украину привезли мощный электрокар от Huawei без заднего стекла (фото)

На украинском рынке появился новый Avatr 06. Обтекаемый седан богато оснащен и доступен в электрифицированных версиях мощностью до 600 л. с.

Один из первых седанов Avatr 06 в Украине заметили в центре Киева. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Avatr 06 — самая доступная модель в линейке бренда, созданного корпорациями Changan и Huawei. Эти автомобили с конца 2025 года официально представлены в Украине и на презентации показали собрата этого седана — кроссовер Avatr 07.

Avatr 06 не имеет заднего стекла Фото: Topcars UA

4,85-метровый седан Avatr 06 отличается элегантным обтекаемым дизайном. Традиционные черты моделей марки — тоненькая передняя оптика и отсутствие заднего стекла. В салоне установлен приплюснутый руль, а на всю ширину передней панели растянут тонкий дисплей.

Відео дня

Важно

Цена Avatr 06 в Украине составляет от 1,91 до 2,44 миллиона гривен. Модель довольно богато оснащена — есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, акустика с 16 динамиками, камеры кругового обзора (они заменяют и зеркала), набор систем безопасности, подогрев и вентиляция передних сидений, электроприводы дверей багажника, передних кресел и рулевой колонки.

На фото попал электромобиль Avatr 06. Он доступен в заднеприводной 343-сильной и полноприводной 598-сильной версиях. Топовый вариант стартует до сотни за 3,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. С батареей на 72,9 кВт∙ч запас хода составляет 600-650 км.

На всю ширину передней панели растянут экран во всю ширину Фото: Huawei

Кроме того, доступен 314-сильный плагин-гибрид Avatr 06 с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором. У него батарея меньше (31,7 кВт∙ч), поэтому в электрическом режиме он может проехать 230 км, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1190 км.

