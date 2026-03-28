В Україну привезли потужний електрокар від Huawei без заднього скла (фото)

На українському ринку з'явився новий Avatr 06. Обтічний седан багато оснащений і доступний в електрифікованих версіях потужністю до 600 к. с.

Один із перших седанів Avatr 06 в Україні помітили в центрі Києва. Його фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Avatr 06 — найдоступніша модель в лінійці бренду, створеного корпораціями Changan та Huawei. Ці автомобілі з кінця 2025 року офіційно представлені в Україні й на презентації показали побратима цього седана — кросовер Avatr 07.

Avatr 06 не має заднього скла Фото: Topcars UA

4,85-метровий седан Avatr 06 вирізняється елегантним обтічним дизайном. Традиційні риси моделей марки — тоненька передня оптика та відсутність заднього скла. У салоні встановлене приплюснуте кермо, а на всю ширину передньої панелі розтягнуто тонкий дисплей.

Ціна Avatr 06 в Україні становить від 1,91 до 2,44 мільйона гривень. Модель доволі багато оснащена — є панорамний дах, двозонний клімат-контроль, акустика з 16 динаміками, камери кругового огляду (вони заміняють і дзеркала), набір систем безпеки, підігрів і вентиляція передніх сидінь, електроприводи дверей багажника, передніх крісел та кермової колонки.

На фото потрапив електромобіль Avatr 06. Він доступний у задньопривідній 343-сильній та повнопривідній 598-сильній версіях. Топовий варіант стартує до сотні за 3,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Із батареєю на 72,9 кВт∙год запас ходу становить 600-650 км.

На всю ширину передньої панелі розтягнутий екран Фото: Huawei

Крім того, доступний 314-сильний плагін-гібрид Avatr 06 з 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором. У нього батарея менші (31,7 кВт∙год), тому в електричному режимі він може проїхати 230 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1190 км.

