Запас ходу 900 км і начинка від Huawei: у Китаї продають дешевий клон Porsche Taycan (фото)

SAIC Z7 дуже нагадує Porsche Taycan | Фото: SAIC

Новий SAIC Z7 вивели на китайський ринок. Недорогий електрокар дуже нагадує Porsche Taycan та має запас ходу до 900 км.

Електромобіль SAIC Z7 надійшов у продаж і коштує від 228 800 юанів ($32 225) за седан та 239 800 юанів ($34 820) за універсал. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

SAIC Z7 доступний у версіях на 354 і 582 к. с.
Схожість SAIC Z7 із Porsche Taycan видно неозброєним оком і особливо — у профіль та ззаду. Передня частина все ж дещо відрізняється. За розмірами дві моделі також подібні.

Універсал SAIC Z7
Габарити SAIC Z7 2026:

  • довжина — 5036 мм;
  • ширина — 1975 мм;
  • висота — 1465 мм;
  • колісна база — 3000 мм.
Запас ходу SAIC Z7 сягає 905 км
Компонування салону SAIC Z7 подібне до Porsche Taycan, хоча у цьому випадку про копіювання мова все ж не йде. Китайський електромобіль отримав вузький цифровий щиток приладів, поворотний центральний тачскрін та проєкцію на лобове скло.

Мультимедіа, програмне забезпечення та систему напівавтономного руху розробили в Huawei. Обєм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1582 л у седані та 1694 л — в універсалі.

Електроніку для авто розробили в Huawei
Китайський клон Porsche Taycan зі старту доступний у 354-сильній задньопривідній та 582-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 3,44 с. На вибір пропонують батареї ємністю 81 і 100 кВт∙год: запас ходу сягає 905 км.

Між іншим, нещодавно дебютував сімейний кросовер від Huawei із запасом ходу 760 км.

Також Фокус писав, що General Motors, SAIC і Huawei створили плагін-гібридний кросовер.