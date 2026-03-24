Запас ходу 900 км і начинка від Huawei: у Китаї продають дешевий клон Porsche Taycan (фото)

Новий SAIC Z7 вивели на китайський ринок. Недорогий електрокар дуже нагадує Porsche Taycan та має запас ходу до 900 км.

Електромобіль SAIC Z7 надійшов у продаж і коштує від 228 800 юанів ($32 225) за седан та 239 800 юанів ($34 820) за універсал. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

SAIC Z7 доступний у версіях на 354 і 582 к. с. Фото: SAIC

Схожість SAIC Z7 із Porsche Taycan видно неозброєним оком і особливо — у профіль та ззаду. Передня частина все ж дещо відрізняється. За розмірами дві моделі також подібні.

Універсал SAIC Z7 Фото: SAIC

Габарити SAIC Z7 2026:

довжина — 5036 мм;

ширина — 1975 мм;

висота — 1465 мм;

колісна база — 3000 мм.

Запас ходу SAIC Z7 сягає 905 км Фото: SAIC

Компонування салону SAIC Z7 подібне до Porsche Taycan, хоча у цьому випадку про копіювання мова все ж не йде. Китайський електромобіль отримав вузький цифровий щиток приладів, поворотний центральний тачскрін та проєкцію на лобове скло.

Мультимедіа, програмне забезпечення та систему напівавтономного руху розробили в Huawei. Обєм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1582 л у седані та 1694 л — в універсалі.

Електроніку для авто розробили в Huawei Фото: SAIC

Китайський клон Porsche Taycan зі старту доступний у 354-сильній задньопривідній та 582-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 3,44 с. На вибір пропонують батареї ємністю 81 і 100 кВт∙год: запас ходу сягає 905 км.

