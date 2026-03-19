Майже 700 сил і запас ходу 900 км: новий електромобіль Xiaomi SU7 надійшов у продаж (фото)
На ринок виходить новий Xiaomi SU7 2026. Електрокар став потужнішим і багатше оснащений, а запас його ходу зріс до 902 км.
Електромобіль Xiaomi SU7 2026 почали продавати в Китаї і саме цю оновлену версію моделі невдовзі планують експортувати. Про авто розповіли на сайті Autohome.
Ціна Xiaomi SU7 дещо зросла і тепер становить від 219 900 до 303 900 юанів ($31 900 — 44 000). Примітно, що зовні електокар не змінився і пізнається лише за іншими колісними дисками. Зате покращили аеродинаміку (коефіцієнт опору знизився до 0,21), збільшили жорсткість кузова та встановили покращені гальма.
У салоні дещо змінили кермо і центральну консоль. Базова комплектація Xiaomi SU7 2026 розширена і тепер включає 9 подушок безпеки і систему напівавтономного руху з лідаром.
Задньопривідний електромобіль Xiaomi SU7 Pro тепер має 752-вольтну установку на 320 к. с. і здатен розвинути 240 км/год. Нова батарея ємністю 96,3 кВт∙год збільшила запас ходу до 902 км. Із меншою батареєю на 74 кВт∙год запас ходу зріс до 720 км.
Повнопривідний Xiaomi SU7 Max тепер 691-сильний і здатен розвинути 265 км/год та подолати до 835 км без підзарядки (батарея на 101,7 кВт∙год не змінилася). 897-вольтна архітектура дозволяє поповнити запас ходу на 670 км усього за 15 хвилин. Спортивний седан Xiaomi SU7 Ultra оновлять пізніше.
