Майже 700 сил і запас ходу 900 км: новий електромобіль Xiaomi SU7 надійшов у продаж (фото)

На ринок виходить новий Xiaomi SU7 2026. Електрокар став потужнішим і багатше оснащений, а запас його ходу зріс до 902 км.

Електромобіль Xiaomi SU7 2026 почали продавати в Китаї і саме цю оновлену версію моделі невдовзі планують експортувати. Про авто розповіли на сайті Autohome.

Ціна Xiaomi SU7 дещо зросла і тепер становить від 219 900 до 303 900 юанів ($31 900 — 44 000). Примітно, що зовні електокар не змінився і пізнається лише за іншими колісними дисками. Зате покращили аеродинаміку (коефіцієнт опору знизився до 0,21), збільшили жорсткість кузова та встановили покращені гальма.

Запас ходу електрокара сягає 902 км Фото: Xiaomi

У салоні дещо змінили кермо і центральну консоль. Базова комплектація Xiaomi SU7 2026 розширена і тепер включає 9 подушок безпеки і систему напівавтономного руху з лідаром.

Відео дня

Важливо

Електрична "трійка": новий електромобіль BMW перевершив Tesla Model 3 (фото, відео)

Задньопривідний електромобіль Xiaomi SU7 Pro тепер має 752-вольтну установку на 320 к. с. і здатен розвинути 240 км/год. Нова батарея ємністю 96,3 кВт∙год збільшила запас ходу до 902 км. Із меншою батареєю на 74 кВт∙год запас ходу зріс до 720 км.

Комплектація електрокара розширена Фото: Xiaomi

Повнопривідний Xiaomi SU7 Max тепер 691-сильний і здатен розвинути 265 км/год та подолати до 835 км без підзарядки (батарея на 101,7 кВт∙год не змінилася). 897-вольтна архітектура дозволяє поповнити запас ходу на 670 км усього за 15 хвилин. Спортивний седан Xiaomi SU7 Ultra оновлять пізніше.

До речі, нещодавно презентували потужний електрокросовер Audi за $35 000 із запасом ходу 750 км.

Також Фокус розповідав про новий електромобіль Mercedes C-Class.