Почти 700 сил и запас хода 900 км: новый электромобиль Xiaomi SU7 поступил в продажу (фото)

На рынок выходит новый Xiaomi SU7 2026. Электрокар стал мощнее и богаче оснащен, а запас его хода вырос до 902 км.

Электромобиль Xiaomi SU7 2026 начали продавать в Китае и именно эту обновленную версию модели вскоре планируют экспортировать. Об авто рассказали на сайте Autohome.

Цена Xiaomi SU7 несколько выросла и теперь составляет от 229 900 до 309 900 юаней ($33 300 — 44 900). Примечательно, что внешне электокар не изменился и узнается лишь по другим колесным дискам. Зато улучшили аэродинамику (коэффициент сопротивления снизился до 0,21), увеличили жесткость кузова и установили улучшенные тормоза.

Запас хода электрокара достигает 902 км Фото: Xiaomi

В салоне несколько изменили руль и центральную консоль. Базовая комплектация Xiaomi SU7 2026 расширена и теперь включает 9 подушек безопасности и систему полуавтономного движения с лидаром.

Заднеприводный электромобиль Xiaomi SU7 Pro теперь имеет 752-вольтную установку на 320 л. с. и способен развить 240 км/ч. Новая батарея емкостью 96,3 кВт∙ч увеличила запас хода до 902 км. С меньшей батареей на 74 кВт∙ч запас хода вырос до 720 км.

Комплектация электрокара расширена Фото: Xiaomi

Полноприводный Xiaomi SU7 Max теперь 690-сильный и способен развить 265 км/ч и преодолеть до 835 км без подзарядки. 897-вольтная архитектура позволяет пополнить запас хода на 670 км всего за 15 минут. Спортивный седан Xiaomi SU7 Ultra обновят позже.

