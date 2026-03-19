Изменится до неузнаваемости: новый Mercedes C-Class показали на первых официальных фото

Мерседес С-класса
Новый Mercedes C-Class проходит финальные тесты | Фото: Mercedes-Benz

Опубликованы первые официальные фото нового Mercedes-Benz C-Class. Седан претерпит кардинальные изменения и станет электромобилем.

Новый Mercedes C-Class EQ презентуют в апреле, а его продажи начнутся во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электромобиль Mercedes C-Class EQ не заменит нынешнюю бензиновую модель, а будет выпускаться параллельно с ней. Его конкурентами станут Tesla Model 3 и новый BMW i3.

новый Mercedes C-Class
Mercedes C-Class станет электрокаром
Фото: Mercedes-Benz

Пока седан Mercedes C-Class EQ проходит финальные тесты и на официальных фото показали прототипы в камуфляже. На фото можно разглядеть обтекаемый силуэт электрокара и широкую решетку радиатора в духе родственного кроссовера Mercedes GLC EQ. Оптика украшена логотипами Mercedes.

Именно у этой модели позаимствуют платформу MB.EA-M, да и компоновка салона у двух моделей будет одинаковой. Это значит, что новый Mercedes C-Class получит большой трехсекционный экран на передней панели.

Кроссовер Mercedes GLC EQ поделится и 490-сильной полноприводной установкой, которую новый C-Class получит со старта. В 2027 году палитру версий расширят. Для авто предложат пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

В Киеве засветился самый дорогой и самый экстремальный "Гелендваген" для бездорожья (фото)

Аккумуляторная батарея емкостью 94 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно 800 км. 800-вольтовое электрооборудование позволит быструю зарядку мощностью 330 кВт: добавить 300 км можно будет за 10 минут.

Кстати, недавно презентовали электрического преемника Mercedes V-Class.

Также Фокус сообщал, что полностью рассекретили новые BMW X5 и 7 Series.